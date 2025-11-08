रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों गौतम और माही की शादी का ट्रैक दिखाया जा रहा है.अनुपमा इस शादी को रोकना चाहती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है.अनुपमा में अब तक देखने को मिला कि अनु की रसोई के लिए अचानक ही अनुपमा को एक बड़ा ऑडर्र मिल जाता है.

ऐसे में ईशानी को अनुपमा काम पर लगाती है.उसके बाद माही और गौतम की हल्दी में शामिल होने के लिए अनुपमा निकल जाती है. प्रेम और राही को भी इस दौरान आपस में बात करने का मौका मिलता है. जल्द ही अनुपमा की कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है.

अनुपमा मारेगी चाटा

आपको देखने को मिलेगा कि सच बाहर लाने के लिए गौतम के मुंह पर राही हल्दी फेंकने वाली है. वहीं, अनुपमा अपने होने वाले दामाद के मुंह पर चांटा मारने वाली है.गौतम और माही की हल्दी में खूब हंगामा होगा. इतना ही नहीं बल्कि शाह परिवार के लोग तो गौतम और माही की शादी में जाने से इंकार तक कर देंगे.

हालांकि, माही और गौतम की हल्दी में अनुपमा सबको लेकर जाने वाली है.गौतम औऱ माही की शादी से ठीक पहले अंश को एक बड़ा सबूत मिलने वाला है. गौतम को अंश बरात के वक्त उसके घोटाले के बारे में बताता है, जिसे सुन वो घबरा जाता है.वहीं, वसुंधरा शादी की रस्मों के दौरान राजा और परी के तलाक की खबर सुनाने वाली है. साथ ही वो ये भी कहेगी कि अनुपमा के घर में तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है.

अंश को ठिकाने लगाएगा गौतम

खुद पर अंश को हावी होता देख गौतम परेशान हो जाएगा. वो फैसला करने वाला है कि अंश को ठिकाने लगाकर रहेगा. अनुपमा इसी बीच एक बड़ा धमाका करने वाली है.शादी के मंडप में अनुपमा गौतम के पूरे परिवार को लाने वाली है. वो परिवार के सामने गौतम की पोल खोलकर रख देगी.हालांकि, पराग और वसुंधरा इस बार भी सिर्फ गौतम की ही साइड लेंगे.

