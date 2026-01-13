रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है. अनुपमा इधर कोठारी और शाह परिवार की लड़ाई लड़ रही है. वहीं, रजनी एक नए प्लान के साथ तैयार है. प्रार्थना की गोदभराई में खूब तमाशा होता है. उसके बाद प्रार्थना को अनुपमा अपने साथ शाह हाउस लेकर जाती है.

जल्द ही जल्द ही सबकुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद अनुपमा मुंबई पहुंचेगी.वहां, पहुंचते ही अनुपमा को तगड़ा झटका लगने वाला है. वो देखेगी कि उसके चॉल के सामने बुलडोजर खड़ा है. जी हां, सामने आए लेटेस्ट प्रोमो में यही देखने को मिल रहा है.अनुपमा जल्द ही परी और ईशानी के संग मुंबई पहुंचेगी.

बुरी तरह टूट जाएगी अनुपमा

वहां, सभी लोग चॉल के बाहर बुलडोजर को घेरकर खड़ें होंगे. बुलडोजर को देख अनुपमा हैरान रह जाएगी. एक पल को तो अनुपमा समझ भी नहीं पाएगी कि आखिर हो क्या रहा है. अनुपमा से चॉल वाले सवाल करेंगे. अनुपमा इससे बुरी तरह टूट जाएगी. अब ये सवाल उठता है कि आखिर अपने चॉल को टूटने से अनुपमा बचाएगी कैसे.

क्या अनुपमा अपनी दोस्त रजनी के प्लान को समझ पाएगी. क्या अनुपमा को पता चल पाएगा कि इन सबमें पराग कोठारी और गौतम का भी हाथ है.स्टार प्लस ने शो के लेटेस्ट प्रोमो को शेयर करते हुए लिखा,'Anupama पर आएगी नई मुसीबत!बुलडोजर के सामने क्या अनुपमा अपने घर को बचा पाएगी.

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

लेटेस्ट प्रोमो को देखने के बाद लोगों का कहना है कि पहले तो अनुपमा कुछ दिन समझने में लगाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है.जब उसे ये समझ आएगा कि रजनी ने गंदा खेल खेला है, तब उसका गुस्सा फूटेगा.रजनी के धोखे के बारे में पता चलते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. एक यूजर ने लिखा,'ये अनुपमा है. ये कुछ भी कर सकती है.' दूसरे ने लिखा,'पहले कुछ दिन ड्रामा दिखाया जाएगा.वही सेम स्टोरी होगी.कुछ दिन परेशान और फिर फाइटबैक.'

ये भी पढ़ें:-'बॉर्डर 2' का गाना 'जाते हुए लम्हों' रिलीज, फैंस बोले- 'ये सॉन्ग नहीं, इमोशन है...'