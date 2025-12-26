रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक नया तूफान आ रहा है. अनुपमा को जैसे ही लगता है कि उसकी लाइफ में सब ठीक होने वाला है. एक नया तमाशा हो जाता है.रजनी पर अनुपमा आंख बंद करके भरोसा करती है. हालांकि, ये भरोसा ही उस पर भारी पड़ने वाला है.

शो में अब तक देखने को मिला कि भारती और वरुण की शादी की रस्में बेहद ही धूमधाम से की जा रही हैं. रजनी भी अनुपमा के आगे-पीछे चक्कर लगाती हुई दिख रही है. वहीं, अनुपमा को पता चल चुका है कि ईशानी ही भारती के गहने चुराए हैं. इसी बीच शो में खूब तमाशा होने वाला है.

भारती और वरुण की शादी पर खतरा मंडरा रहा है. जैसे ही रजनी के हाथ चॉल के पेपर्स लगेंगे वो इस शादी को तोड़ने का ऐलान कर देगी. अनुपमा इस बात को जानकर हैरान रह जाएगी.

सबके सामने ईशानी को अनुपमा चोर बताएगी. साथ ही उसको खूब जलील भी करेगी. वो ईशानी से पूछेगी कि आखिर रजनी के दिए हुए गहने चुराने की उसकी हिम्मत कैसे हुई. अनुपमा के सामने ईशानी कुछ नहीं बोल पाती है.

अनुपमा से गाली खाने के बाद ईशानी की किस्मत चमकेगी. मुंबई में वो एक बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएगी. उसके बाद ईशानी के पर निकल आएंगे और वो अनुपमा को नीचा दिखाने वाली है.

वरुण को जल्द ही शक होने वाला है कि पराग और उसकी मां रजनी के बीच कुछ तो कनेक्शन है. जल्द ही उसे पता चल जाएगा कि दोनों का अफेयर था. इस बात को जानने के बाद वरुण खुद अपनी मां और पराग का दुश्मन बन बैठेगा.

शो में जल्द ही नई एंट्री होने वाली है, जिसकी वजह से प्रेम और राही का झगड़ा होने वाला है. झगड़े की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, जिसका फायदा राही का प्रोफेसर उठाने वाला है. गौतम भी दिवाकर को पूरा सपोर्ट करेगा.

प्रोफेसर दिवाकर अब राही को अपना बनाने के लिए प्रेम को रास्ते से हटाने की सोच रहा है. ऐसे में राही का जीना हराम हो जाएगा. वो एक बार फिर से वसुंधरा समेत कोठारी परिवार के निशाने पर आने वाली है.

रजनी जल्द ही पूर्वी चॉल को तोड़ने का आदेश दे देगी. इस बात को जानने के बाद अनुपमा हैरान रह जाएगी. रजनी जल्द ही अनुपमा को बताएगी कि उसी के साइन की वजह से ये सब हो रहा है. चॉल के लोग भी अनुपमा को गलत ठहराएंगे.