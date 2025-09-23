Anupama Maha Twist: 'अनुपमा' की समधन का होगा बुरा हाल, खून के आंसू रोने को मजबूर होगी ख्याति
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में आए दिन धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. शो में कई महीनों बाद ख्याति की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी. उसके बाद राही को खूब पछतावा होने वाला है.
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी दिन प्रतिदिन और भी मजेदार होती जा रही है. अनुपमा की अच्छाई देख कोठारी परिवार के लोग बदल चुके हैं. शो में अभी तक देखने को मिला कि गौतम का पोल खोलने के बाद अनुपमा परिवार के लोगों को सच का आईना दिखाती है.
हालांकि, वो अपनी बेटी राही से बिल्कुल बात नहीं करती. दूसरी तरफ अनुपमा से ख्याति बात करती है और कहती है कि पराग को सच्चाई क्यों नहीं बताई. अनुपमा से ख्याति ये भी कहती है कि बेटे की मौत के बाद वो बदल चुकी हैं. शो के अपकमिंग एपिसोड में परिवार के सामने ख्याति अपनी सच्चाई बताएगी.
ख्याति पर भड़केगी राही
वो बताएगी कि कैसे उसने अनुपमा की आई ड्रॉप बदली थी. ख्याति के इस खुलासे से परिवार के लोग हैरान हो जाएंगे. पराग को सदमा लगेगा तो राही अपनी सास ख्याति पर भड़क जाएगी. इस दौरान वसुंधरा भी ख्याति का साथ नहीं देने वाली है. इधर, प्रेम का भी गुस्सा ख्याति पर फूटने वाला है.
घर से निकलेगी ख्याति
वो कहेगा कि बदले के चक्कर में ख्याति ने अनुपमा के संग बहुत की गलत किया है. राही भी कहती है कि आपके बदले के चक्कर में मम्मी अंधी हो सकती थी. रिपोर्ट के अनुसार अपना सामान लेकर ख्याति घर से निकल जाएगी. लेकिन, राही उसे रोक लेगी.
खूब रोएगी राही
इस दौरान प्रेम ये सोचेगा कि काश मां की तरह की राही भी अनुपमा को एक मौका दे देती. राही अपने कमरे में बैठकर खूब रोने वाली है. इस दौरान राही को याद आएगा कि अनुपमा को ख्याति की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. राही को ये भी याद आने वाला है कि अनुपमा डांस करते वक्त लगभग स्टेज से गिरने वाली थी.
इधर, शाह हाउस में चोर घुसने वाला है. वो किंजल के कमरे से सामान गायब करेगा. अनुपमा साए की तरह उस चोर का पीछा करेगी. अनुपमा देखेगी कि फ्रिज से सारा खाना भी गायब है. अनुपमा को पता चल जाएगा कि ये कोई चोर नहीं तोषु है. उसके बाद वो तोषु की खूब पिटाई करने वाली है.
