'अनुपमा' का निकम्मा बेटा रियल लाइफ में हुआ बेहद ही खतरनाक स्कैम का शिकार, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में तोषु की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले आशीष केदार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. हाल ही में एक्टर एक बड़े स्कैम का शिकार हुए हैं.
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आए दिन कोई ना कोई धमाका देखने को मिलता ही रहता है. अक्सर अनुपमा के बच्चे कोई ना कोई कांड करते हुए दिखाई देते हैं. हाल ही में अनुपमा ने तोषु की खूब पिटाई की. क्योंकि उसे पता चल गया था कि तोषु परिवारवालों से छिपकर स्कैम कर रहा है.
तोषु की सच्चाई जानते ही अनुपमा ने रौद्र रूप धारण कर लिया. अब इसी बीच अनुपमा के बेटे को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रिपोर्ट की मानें तो सबको परेशान करने वाला तोषु खुद ही स्कैम का शिकार हो गया है.बता दें शो की जबसे शुरुआत हुई थी, तबसे आशीष केदार ने तोषु की भूमिका निभाई थी.
कैब को देने पड़े दोगुने पैसे
कुछ महीनों पहले ही उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था. लेकिन, ज्यादातर लोग उन्हें तोषु के नाम से ही जानते हैं. बता दें आशीष केदार के संग दिल्ली एयरपोर्ट पर स्कैम हुआ है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से एक कैब ली थी, जिसके उन्हें दोगुने रुपए देने पड़े.
View this post on Instagram
आशीष ने बताया कि उन्होंने बिना किसी एप की मदद के कैब ली थी, जिसने उन्हें लूट लिया. एक्टर ने कैब वाले को सबक सीखाने के लिए नंबर प्लेट की तस्वीर भी शेयर की है. आशीष ने बताया कि कैसे अपना कमीशन बचाने के लिए कैब वाले लोगों को लूटते हैं.
भड़के आशीष
आशीष इस दौरान काफी गुस्से में दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर एक्टर की ये पोस्ट जमकर वायरल हो रही है. अनुपमा छोड़ने के बाद आशाीष को खतरों के खिलाड़ी में देखा गया था. हालांकि, फिलहाल वो किसी शो में नजर नहीं आ रहे.
ये भी पढ़ें:-Pati Patni Aur Panga: अविका गौर- मिलिंद चंदवानी की हल्दी सेरेमनी में खूब मचा धमाल, TRP बढ़ाने के लिए पहुंची 'नागिन' भी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL