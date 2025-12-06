स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में इन दिनों एक के बाद एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. लेकिन, अनुपमा यानी रुपाली गांगुली काम को छोड़कर अब भक्ति में लीन हो चुकी हैं.हालांकि, ये पहला मौका नहीं है जब रुपाली को भक्ति में लीन होते हुए देखा गया हो. रुपाली गांगुली अक्सर मंदिर जाती रहती हैं.

अब रुपाली गांगुली अपने सीरियल की शूटिंग से वक्त निकालकर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए वृंदावन पहुंच चुकी हैं. रुपाली जैसे ही बांके बिहारी मंदिर पहुंची फैंस उन्हें देखकर हैरान रह गए.चारों तरफ से फैंस ने उन्हें घेर लिया.वहीं, रुपाली गांगुली ने भी लोगों की भीड़ के बीच में बांके बिहारी के दर्शन किए.

रुपाली की तस्वीरों से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

दर्शन करने के बाद रुपाली गांगुली ने अपने फैंस के साथ पोज भी दिए. इस दौरान एक्ट्रेस पिंक कलर की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं.रुपाली ने अपने गले में मंदिर की माला पहन रखी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. रुपाली की लेटेस्ट तस्वीरें इतनी प्यारी हैं कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाएगा.

रुपाली की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. आपको बता दें कि रुपाली गांगुली कुछ वक्त पहले ही महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंची थीं. इसके अलावा रुपाली अक्सर वैष्णों देवी मंदिर जाती रहती हैं. रुपाली गांगुली का शो अनुपमा टीआरपी लिस्ट में पिछले कई महीनों से टॉप पर बना हुआ है.

इसके पीछे की वजह से शो में दिखाए जाने वाले एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न. शो में बेशक अनुपमा बार-बार अपनी लाइफ को फिर से शुरू करने की और अच्छा करने की कोशिश कर रही हो. लेकिन, उसके साथ कोई ना कोई घटना जरूर हो जाती है. अक्सर, वो परिवार की वजह से अपने सपनों को मारती है.

इन दिनों शो में देखने को मिल रहा है कि अनुपमा मुंबई में है. वो वहां एक फैशन शो की तैयारी कर रही है, जिससे परी और इशानी मोटिवेट होकर अपने करियर पर ध्यान दे सके.इसी बीच उसकी एक सहेली रजनी की भी एंट्री हो चुकी है, जो उसे सपोर्ट करने का ड्रामा कर रही है. लेकिन, अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को सबसे बड़ा धोखा रजनी से ही मिलने वाला है.

