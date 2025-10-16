स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में लीड रोल में नजर आ रहीं रुपाली गांगुली घर-घर में लोगों की पहली पसंद बन चुकी हैं. अनुपमा एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने परिवार औऱ बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है.जब भी बच्चों और परिवार की बात आती है तो अनुपमा अपनी फिक्र नहीं करती.

अनुपमा के बच्चे उससे लाख बदतमीजी करते हैं लेकिन वो मां के तौर पर हमेशा उनको माफ करती है और उनका हाथ थामे आगे बढ़ती है. लेकिन, रियल लाइफ में रुपाली गांगुली की जिंदगी इससे एकदम अलग है. इस बारे में रुपाली कई बार बता भी चुकी हैं और हाल ही में एक बार फिर से उन्होंने इस बात की जिक्र की है.

रुपाली गांगुली हुईं इमोशनल

दरअसल, रुपाली गांगुली को हाल ही में स्टार प्लस पर आयोजित शो #NotjustMomsमें उनके रियल लाइफ बेटे रुद्रांश से बेस्ट मॉम का अवार्ड मिला. अपने बेटे से अवार्ड मिलने के बाद रुपाली गांगुली काफी इमोशनल हो गईं. इस दौरान उन्होंने अपने पति अश्विन वर्मा की भी जमकर तारीफ की.

रुपाली गांगुली ने कहा,'मैंने अपने बेटे को बड़ा होते देखा ही नहीं. अनुपमा बनने के लिए मैं इसे वक्त नहीं दे पाई.हर एक मां जो काम पर जाती है वो कहीं ना कहीं मन में एक गिल्ट लेकर जाती है. क्योंकि वो अपने बच्चे को बड़े होते नहीं देख पाती है.भगवान की दया से स्टार प्लस की दया से और राजन जी की दया से मुझे अनुपमा बनकर मुझे बहुत कुछ मिला है.'

अश्विन वर्मा ने जोड़े हाथ

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'अगर मैंने कोई चीज खोई है तो बेटे के साथ वक्त व्यतीत ना कर पाना.फेवरेट मां का अवार्ड रुद्रांश से मिलना बहुत ही बड़ी बात है. क्योंकि,मेरी असली जिंदगी में अगर फेवरेट मां का अवार्ड अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो मेरे पति अश्विन को मिलना चाहिए.' रुपाली गांगुली की बातें सुन उनके पति अश्विन वर्मा इमोशनल हो जाते हैं और पत्नी के हाथ जोड़ने लगते हैं.

