हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'अनुपमा' के 5 डायलॉग्स जो इंस्टाग्राम पर हुए हैं जमकर वायरल, लेटेस्ट वाला तो है 'दबंग' के 'सांस कहां से लें' की कॉपी

'अनुपमा' के 5 डायलॉग्स जो इंस्टाग्राम पर हुए हैं जमकर वायरल, लेटेस्ट वाला तो है 'दबंग' के 'सांस कहां से लें' की कॉपी

Anupama Viral Dailogues: टीवी सीरियल 'अनुपमा' इस समय का सबसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग सीरियल है. इस सीरियल से रुपाली गांगुली का एक डायलॉग जमकर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 30 Jan 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी सीरियल 'अनुपमा' साल 2020 से ही दर्शकों का एंटरटेनमेंट कर रहा है. सीरियल की कहानी एक आम सी साधारण गृहिणी की कहानी थी. जो अब तो बिलकुल भी आम नहीं रही है. अनुपमा एक सीधी- सादी गृहिणी से पहले सेलिब्रिटी बनी, फिर शेफ बनी, फिर डांसर बनी, फिर इसी तरह उसने अलग- अलग अपने प्रोफेशन बदले हैं. अनुपमा गुंडों से लड़ जाती है, नेताओं से भिड़ जाती है और क्या- क्या नहीं कर जाती है. अपने ऐसे ही बड़े- बड़े कारनामों के चलते अनुपमा कई दमदार डायलॉग्स भी मारती है, जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं. यहां दिखाते हैं आपको 'अनुपमा' के पांच वायरल डायलॉग्स जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गए और उनपर भर- भरकर रील बनी हैं.

'घुमा घुमा के मारूंगी'
हाल ही में 'अनुपमा' का एक लेटेस्ट डायलॉग तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपना अपोनेंट रजनी देसाई (रिंकू धवन) को जमकर फटकार लगा रही हैं. अनुपमा का ये डायलॉग आपको 'दबंग' के 'चुलबुल पांडे' की याद दिला देगा. इस दो मिनट लंबे डायलॉग में अनुपमा कहती हैं, 'मारूंगी तुझे, बालों से पकड़ के, छोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मरूंगी. तुझे घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिराकर मारूंगी, दौड़ा दौड़ाकर मारूंगी, भगा भगाकर मारूंगी, जूता भिगोके मारूंगी, सैंडल तोड़ के मारूंगी, सारी लिहाज छोड़ के मारूंगी. दोनों हाथों से मारूंगी, हाथ थक गए तो लातों से मारूंगी और अगर पैर थक गए तो बातों से मारूंगी. इतना मारूंगी इतना मारूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा के किस- किस हड्डी पर किस- किस चोट पर ध्यान दूं. बहुत मारूंगी'.
अरे बाप रे बार! सबसे पहले तो रुपाली गांगुली को सैल्यूट है जो वो इतना बड़ा डायलॉग एक सांस में बोल देती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीन को लेकर फैंस भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. कई लोग रुपाली को सनी देओल बता रहे हैं, तो कई लोग सलमान खान.

इससे पहले भी शो से रुपाली गांगुली के ऐसे डायलॉग्स वायरल हो चुके हैं. आइये देखते हैं कौन- कौन से हैं ये डायलॉग्स...

'आपको क्या?'
अनुपमा जब वनराज से तलाक ले रही थी, उसी दौरान उसने एक ऐसा डायलॉग मारा था, जिसपर मीम्स की बाढ़ आ गई थी. इंस्टाग्राम पर लोगों ने इस डायलॉग पर जमकर रील्स बनाई थीं. ये डायलॉग था, 'मैं घूमूं, फिरूं, नाचूं, गाऊं, हंसुं, खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी के साथ जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या?' ये डायलॉग भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. रियल लाइप में भी कोई किसी से पूछता कि, 'कहां जा रही हो या कहां से आ रहे हो' तो यही डायलॉग उसे सामने वाले इंसान से सुनने को मिलता था.

'कैसा बेटा है तू?'
अनुपमा को तोषू ने कितना परेशान किया है ये तो शुरू से ही हम देख रहे हैं. अनुपमा ने अपने निकम्मे बेटे को वैसे तो कई बार पांच पन्नों का भाषण सुनाया है. लेकिन निकम्मा बेटा वाला डायलॉग काफी वायरल हुआ था. अनुपमा तोषू को कहती है, 'कैसा बेटा है तू? निकम्मा, ना-शुकरा, बदतमीज, बेशरम, घटिया, गिरा हुआ, फ्रॉड, सेलफिश बेटा!' ये डायलॉग तो सारी माओं का फेवरेट बन गया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zaynul Jiwani (@zaynuljiwani)

'आग लगा दे इन पैसों को'
जब अनुपमा की बेटी पाखी अपने पापा के रेस्टोरेंट से बहुत सारा खान मंगवाती है. तब अनुपमा अपनी बेटी को  सबक सिखाने के लिए उसके हाथ में माचिस रखती है और पैसे रखती है और उससे कहती है कि इन पैसों में आग लगा. इस एक छोटे से डायलॉग ने ही सोशल मीडिया पर जमकर पॉपुलैरिटी पाई थी.

'आपकी कोई गलती नहीं होती'
अनुपमा वनराज को ये डायलॉग बोलती है जब वो उसे डांट रहा होता है, अनुपमा कहती है, 'हर बार आपको मेरी ही गलती लगती है, बच्चों के मार्क्स कम आए तो मेरी गलती, आप ऑफिस में लेट हो जाएं तो मेरी गलती, आपकी कोई गलती नहीं होगी?' ये वो समय था जब अनुपमा की वनराज के सामने आवाज भी नहीं निकलती थी. ऐसे में ये डायलॉग खूब वायरल हुआ था.

और पढ़ें
Published at : 30 Jan 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
शिक्षा
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
हेल्थ
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
यूटिलिटी
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Embed widget