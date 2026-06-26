काम से ब्रेक लेकर परिवार संग कान्हा नेशनल पार्क पहुंचीं 'अनुपमा', सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल 'अनुपमा' इन दिनों टीआरपी लिस्ट में पीछे नजर आ रहा है. पिछले हफ्ते से ये शो टॉप 5 से बाहर हो चुका है और टॉप 6 में जगह बनाए हुए है. जहां शो की कहानी और स्टार्स दर्शकों को स्क्रीन पर बांधे रखती थी, वहीं अब उनकी पसंद बदलती हुई नजर आ रही हैं. इसी बीच 'अनुपमा' का किरदार निभा रही एक्ट्रेस रूपाली गांगुली चर्चा में आ गई हैं. इन दिनों रूपाली ब्रेक लेकर छुट्टियां मना रही है, जिसकी झलक उन्होंने फैंस के साथ शेयर की हैं.

परिवार के साथ छुट्टियां मना रही हैं रूपाली

रूपाली गांगुली इन दिनों मध्य प्रदेश के कान्हा नैशनल पार्क में प्रकृति के बीच सुकून के पल गुजार रही हैं. बिजी शेड्यूल के बीच रूपाली का ये ट्रिप उनके लिए खास है. जंगल की हरियाली, शांत माहौल और परिवार के साथ बिताया गया समय उनकी छुट्टियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. रूपाली गांगुली हमेशा से अपने परिवार को प्राथमिकता देती हैं.

इस छोटे से ब्रेक के दौरान उन्होंने ये दिखाया कि काम के साथ खुद को रीचार्ज करना जरूरी है. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरती ने इस फैमिली वेकेशन को और भी यादगार बना दिया है. अब दर्शकों को रूपाली का इंतजार है कि वो जल्दी ही 'अनुपमा' की शूटिंग पर लौटेंगी और सबका दिल जीतेंगी.

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टॉप 5 से बाहर है अनुपमा

बता दें कि रूपाली अक्सर अपने सेट और परिवार के साथ बिताए पलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, जो खूब पसंद की जाती हैं. इस बार भी उनका अंदाज देख सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं सीरियल में भी रूपाली अपने घर को जोड़कर रखने की कोशिश करती है. साथ ही गलत या झूठ के खिलाफ खड़ी नजर आती हैं. हालांकि गिरती टीआरपी के बावजूद लोग इसे देखना पसंद कर रहे है और फिर से उम्मीद कर रहे है कि शो टॉप 5 में जगह बना ले.

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