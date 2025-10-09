हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'अनुपमा' की गालियों ने रच डाला इतिहास, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख फैंस हुए हैरान

'अनुपमा' की गालियों ने रच डाला इतिहास, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख फैंस हुए हैरान

स्टार प्लस का पॉपुलर शो 'अनुपमा' इन दिनों टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है. शो में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Oct 2025 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' पिछले पांच सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इस शो में अनुपमा बन रुपाली गांगुली ने खूब नाम कमाया है. ऐसे में अक्सर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स के डायलॉग्स की तरह ही अनुपमा के डायलॉग्स भी वायरल होते रहते हैं.

एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अनुपमा ने बवाल मचा दिया है.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अनुपमा अपने बेटे तोषु को जमकर गालियां देती नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले ही शो में देखने को मिला था कि अनुपमा ने तोषु की खूब पिटाई की थी.

गालियों का बना गाना

साथ ही अनुपमा ने तोषु को खूब खरीखोटी भी सुनाई थी. तोषु को अनुपमा ने उस दौरान हर वो गाली दी थी जो उसे याद थी. अब अनुपमा की उन गालियों को एक गाने की शक्ल दे दी गई है.इस वायरल वीडियो को देख फैंस हैरान रह गए हैं. वीडियो देख लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अनुपमा ने तो अब गाली में भी पीएचडी कर ली है.

अनुपमा को गाली के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता है.रुपाली गांगुली का ये वीडियो फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.दर्शकों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि अनुपमा एक सांस में ये पूरा डायलॉग बोल सकती है. रुपाली गांगुली की एक्टिंग को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. शो में देखने को मिल रहा है कि मां से गालियां खाने के बाद अब तोषु थोड़ा जिम्मेदार हो चुका है. वो प्रेम के साथ मिलकर खाना बना रहा है.

ये भी पढ़ें:-टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!

Published at : 09 Oct 2025 07:40 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
टेलीविजन
टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!
टीवी की 'गुड्डन' हो गई हैं बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हर एक अंदाज
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
लाइफस्टाइल
Professional mehndi designs for ladies: 5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget