रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' पिछले पांच सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इस शो में अनुपमा बन रुपाली गांगुली ने खूब नाम कमाया है. ऐसे में अक्सर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलेब्स के डायलॉग्स की तरह ही अनुपमा के डायलॉग्स भी वायरल होते रहते हैं.

एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अनुपमा ने बवाल मचा दिया है.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अनुपमा अपने बेटे तोषु को जमकर गालियां देती नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले ही शो में देखने को मिला था कि अनुपमा ने तोषु की खूब पिटाई की थी.

गालियों का बना गाना

साथ ही अनुपमा ने तोषु को खूब खरीखोटी भी सुनाई थी. तोषु को अनुपमा ने उस दौरान हर वो गाली दी थी जो उसे याद थी. अब अनुपमा की उन गालियों को एक गाने की शक्ल दे दी गई है.इस वायरल वीडियो को देख फैंस हैरान रह गए हैं. वीडियो देख लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अनुपमा ने तो अब गाली में भी पीएचडी कर ली है.

#Anupamaa #RupaliGanguly

Another trending dialogue of anupama 🔥🔥 this is the power 👏👏 https://t.co/IejVeuuNkq — Chandrani Bhattacharya (@Chandra86721087) October 8, 2025

अनुपमा को गाली के मामले में कोई टक्कर नहीं दे सकता है.रुपाली गांगुली का ये वीडियो फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.दर्शकों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि अनुपमा एक सांस में ये पूरा डायलॉग बोल सकती है. रुपाली गांगुली की एक्टिंग को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. शो में देखने को मिल रहा है कि मां से गालियां खाने के बाद अब तोषु थोड़ा जिम्मेदार हो चुका है. वो प्रेम के साथ मिलकर खाना बना रहा है.

