रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' के आज का यानी 12 जनवरी को दिखाए गए एपिसोड के दो सीन्स ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है. पहले सीन में गौतम को अनुपमा उसकी औकात दिखाती हुई नजर आ रही है. बता दें गौतम कहता है,'अपने बच्चे पर हक जताना मेरा हक है और गौतम गांधी अपना हक लेकर रहेगा.'

इस पर अनुपमा भड़क जाती है. उसके बाद अनुपमा ऊंची आवाज में कहती है,'ए..हल्का!अपनी लिमिट में रह, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. लिमिट में हां..लिमिट में...'दूसरा सीन जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है उसकी शुरुआत तब होती है जब प्रार्थना को अंश अपने साथ शाह हाउस ले जाने की कोशिश करता है.

वायरल हुआ अनुपमा का डायलॉग

ऐसे में प्रार्थना का हाथ गौतम जोर से पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है.अनुपमा ऐसे में बीच में आकर गौतम का हाथ पकड़ लेती है. गौतम से अनुपमा कहती है,'हाथ छोड़ गौतम गांधी.वरना खरेखर(सच में) तोड़ दूंगी.'गौतम डर जाता है और प्रार्थना का हाथ छोड़ देता है.

And say something if u have power ⚡ to fight this itv most powerful 💪 most strngest queen she rocks 🤘in her evry word in today episode she literally slay 🔥 hat's of to u 🫡 @TheRupali 🥵 your script anger that much high what about real 💯 #firequeen #Anupamaa #RupaliGanguly pic.twitter.com/mQDqgdvYml — Dreamgirlanurups (@dreamgirlanurup) January 12, 2026

लेकिन, गौतम का हाथ अनुपमा नहीं छोड़ती है. वो गौतम का हाथ मोड़ने की कोशिश करती है. इस बीच वसुंधरा डर जाती है और वो बीच में आकर गौतम का हाथ छुड़वाती है.सोशल मीडिया पर अनुपमा के इन दो सीन्स की जमकर तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अनुपमा का शेरनी अंदाज उन्हें काफी पसंद आ रहा है और हमेशा ही पसंद आता है.

लेकिन, इस बार मजा और भी ज्यादा दोगुना हो चुका है.यूजर्स का कहना है कि ये रुपाली गांगुली का सीटी मार परफॉर्मेंस है. एक ने लिखा,'बस अनुपमा के इसी तेवर के कारण हमें शो पसंद आता है.'दूसरे ने लिखा,'गौतम का ये हाल हुआ है सोचो रजनी का क्या होगा.' बता दें अनुपमा उन शो में से एक है जो सालों तक दर्शकों को एंटरटेन करते हैं. पिछले 5 सालों से अनुपमा लगातार अपने ट्विस्ट एंड टर्न के जरिए लोगों के दिलों पर छाया हुआ है.

