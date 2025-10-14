हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनटीवी के सबसे अमीर पति-पत्नी से मिलिए,1,30,00,00,000 है नेटवर्थ, गिफ्ट में एक-दूसरे को दिया यॉट और मालदीव में विला

टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसा कपल है जो वाकई में बहुत ही ज्यादा अमर है. वाइफ टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक रह चुकी हैं तो वही पति कोयले का व्यापार करते हैं. दोनों की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 08:11 PM (IST)
अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने 14 दिसंबर 2021 को मुंबई में ग्रैंड शादी की थी. कपल की शादी की जश्न तीन दिनों तक चला था. मेहंदी, सगाई, हल्दी, संगीत, रिसेप्शन और शादी समेत छह रस्में हुई थीं.रिपोर्ट के अनुसार शादी के विक्की ने अंकिता को मालदीव में 50 करोड़ रुपये की कीमत का एक आलीशान विला गिफ्ट में दिया था.

वहीं, कहा जाता है कि अंकिता ने भी अपने पति को 8 करोड़ रुपये की कीमत का एक यॉट तोहफे में दिया था.विक्की जैन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं,उनके पास एबीए की डिग्री होने के साथ-साथ अच्छा-खासा बिजनेस का अनुभव भी है.

विक्की ने बढ़ाया बिजनेस

बता दें वो महावीर इंस्पायर ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं, ये कंपनी कोयला व्यापार, वाशरी संचालन, लॉजिस्टिक्स, बिजली निर्माण, हीरे और रियल एस्टेट सहित कई चीजों में डील करती है. विक्की ने अपनी समझदारी से इस बिजनेस को और बढ़ाया है.

सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से विक्की ने अर्थशास्त्र की डिग्री ली है. उसके बाद उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया. बता दें विक्की जैन जांजगीर में कोल वाशरी के मालिक हैं. रिपोर्ट के अनुसार विक्की का कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपये का है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ankita Lokhande jain (@lokhandeankita)

इन सोर्स से अंकिता करती हैं कमाई

इतना ही नहीं उनके परिवार का बिजनेस महावीर बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के नाम से रियल एस्टेट में भी फैला हुआ है. इसके अलावा वो बॉक्स क्रिकेट लीग टी, मुबई टाइगर्स के भी मालिक रह चुके हैं.वहीं, अंकिता लोखंडे टीवी सीरियल्स, ऐड्स और सोशल मीडिया के जरिए कमाई करती हैं.

रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस यूट्यूब से सलाना 24 से 36 लाख रुपये और इंस्टाग्राम से 20-30 लाख रुपये कमाती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अंकिता की नेटवर्थ 30 करोड़ रुपये बताई जाती है.ऐसे में अगर दोनों की नेटवर्थ कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपये हैं.

ये भी पढ़ें:-बनी बिन ब्याही मां, टीवी से करती हैं मोटी कमाई, नेटवर्थ पर को स्टार का खुलासा, 6 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी

Published at : 14 Oct 2025 08:08 PM (IST)
Tags :
Vicky Jain Ankita Lokhande
