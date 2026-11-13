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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनअमृता राव की बहन प्रीतिका ने रचाई शादी, लेकिन नहीं दिखाया पति का चेहरा, तस्वीरें वायरल

अमृता राव की बहन प्रीतिका ने रचाई शादी, लेकिन नहीं दिखाया पति का चेहरा, तस्वीरें वायरल

एक्ट्रेस प्रीतिका राव ने बेंगलुरु में 'आर्ट ऑफ लिविंग' परिसर में शादी की. उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट कीं. हालांकि उन्होंने पति का चेहरा नहीं दिखाया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Nov 2026 07:06 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने 'विवाह' जैसी बेहतरीन फिल्म से अपनी पहचान बनाई थी. दूसरी ओर उनकी छोटी बहन और एक्ट्रेस प्रीतिका राव ने छोटे पर्दे पर काम किया जो अब अपनी पर्सनल लाइफ में नए चैप्टर की शुरुआत कर चुकी हैं. प्रीतिका ने बेंगलुरु में 'आर्ट ऑफ लिविंग' परिसर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर जी की मौजूदगी में शादी रचाई. उन्होंने शादी की तस्वीरें भी शेयर कीं. लेकिन, एक्ट्रेस ने अपने पति का चेहरा नहीं दिखाया और उनकी पहचान भी नहीं बताई.

प्रीतिका राव ने बेंगलुरु में रचाई शादी

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प्रीतिका राव ने 13 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने पारंपरिक तरीके से अपने वैवाहिक जीवन का आगाज किया. न्यूलीवेड कपल को आशीर्वाद देने के लिए श्री श्री रवि शंकर जी भी मौजूद रहे. 

नहीं दिखाया पति का चेहरा

प्रीतिका ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें उनके पति नजर तो आ रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने उनकी तस्वीर को ब्लर किया है. इसके अलावा अग्नि कुंड आदि की झलक भी दिखाई दे रही है. एक्ट्रेस ने शादी की तारीख का भी खुलासा नहीं किया. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'मैंने बेंगलुरु में 'आर्ट ऑफ लिविंग' के बेहद खूबसूरत और शांत स्थान पर मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, मेरे माता-पिता, बहन अमृता, रिश्तेदारों और दोस्तों के आशीर्वाद से शादी रचाई. मेरे लिए सबसे खास पल गुरुदेव का मेरी शादी में आना और आशीर्वाद देना रहा.'

 
 
 
 
 
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प्रीतिका राव ने आगे बताया कि उनकी शादी एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुई है. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो सिर्फ शादी की चुनिंदा तस्वीरें ही पोस्ट कर रही हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा पवित्र और निजी एक्सपीरियंस है जिसे एक साथ ही दुनिया को नहीं दिखाया जा सकता.

प्रीतिका राव के बारे में

अमृता राव की छोटी बहन प्रीतिका राव की उम्र 34 साल है. उनका जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में 29 मई 1992 को हुआ था. प्रीतिका ने छोटे पर्दे पर अपना एक्टिंग करियर 'बेइंतहा' नाम के सीरियल से शुरू किया था. इसमें एक्ट्रेस ने 'आलिया' नाम का किरदार निभाया. जबकि उनके अपोजिट अभिनेता हर्षद अरोड़ा लीड रोल में थे. वहीं फिल्मी दुनिया में डेब्यू साल 2010 की फिल्म 'चिक्कू बुक्कू' से किया था.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 13 Nov 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Preetika Rao
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