हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मैं डिप्रेशन में चला गया था', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर की मौत के बाद अमर उपाध्याय की हो गई थी ऐसी हालत

'मैं डिप्रेशन में चला गया था', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर की मौत के बाद अमर उपाध्याय की हो गई थी ऐसी हालत

स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले अमर उपाध्याय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. एक्टर ने अपने रोल के बारे में हाल ही में खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' एक बार फिर से टीवी पर छा गया है. टीआरपी लिस्ट में भी काफी वक्त से नंबर 2 के पोजिशन पर बना हुआ है.ओरिजनल कास्ट की वापसी से दर्शकों की पुरानी यादें ताजा हो चुकी हैं. इसी बीच मिहिर का कैरेक्टर प्ले करने वाले अमर उपाध्याय ने अपने उस इमोशनल फीलिंग के बारे में बात की है जो उन्होंने शो के सबसे बड़े टर्निंग प्वाइंट पर झेला था.

ऐसा तब हुआ था जब 2001 में उनके कैरेक्टर मिहिर विरानी की मौत दिखाई गई थी.अपने को-एक्टर अमन गांधी के पॉडकास्ट के दौरान अमर उपाध्याय  ने उन पलों को याद किया जब उन्हें पता चला था कि तुलसी शो में किसी और आदमी के साथ आगे बढ़ने वाली है. एक्टर ने कहा,'मैं तो डिप्रेस हो गया था, यार.

मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे अमर उपाध्याय

इतना ही नहीं कहानी में उनकी जगह किसी और का आना उन्हें अंदर से बेहद परेशान कर रहा था.'अमर ने आगे बताया कि अचानक से शो में उनका किरदार खत्म हो गया, जिसने उन्हें पर्सनली काफी परेशान किया.अमर ने कहा,'मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था.'

शो की वजह से उन्हें जो जबरदस्त पहचान और शोहरत मिली थी, उसका एकदम से छिन जाना उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी पहचान एक रात में खो गई हो.अमर ने कहा कि एक एक्टर को क्या चाहिए होता है?फेम चाहिए होता है ना..पैसे तो आते ही रहते हैं यार.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shakti Anand (@shaktianandofficial)

आखिरी एपिसोड में सबकुछ झोंक दिया

एक्टर ने इस समय को इमोशनल रूप से थकाने वाला बताया और कहा कि आगे काम मिलेगा या नहीं, इस चिंता ने उनकी परेशानियों को बढ़ा दी थीं.इमोशनल स्ट्रेस के बाद भी अमर ने कहा कि उन्होंने आखिरी एपिसोड्स में अपना सब कुछ झोंक दिया.एक्टर ने बताया,'मैंने उन आखिरी 4-5 एपिसोड में 100% दिया था.'मिहिर की मौत वाला एपिसोड टेलीकास्टहोने के बाद जब अमर घर लौटे तो उन्हें लगा जैसे उनका एक हिस्सा उनसे छिन गया हो.

ये भी पढ़ें:-इस हसीना ने झेला 3 बार मिसकैरेज का दर्द,खूब सुने ताने, 12 साल बाद बनी मां, अब छलका दर्द

Published at : 20 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani Amar Upadhyay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

Air Pollution अब सिर्फ आपकी health के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि आपकी pocket के लिए भी बड़ा खतरा
India का Trade Deficit Danger Zone में; Gold Imports के कारण Economy में Red Alert | Paisa Live
Khabar Filmy Hain: सोनम कपूर के फैंस को सरप्राइज
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | बिग बॉस 19 अनुचित निष्कासन, राज़, मृदुल की नतालिया और गौरव खन्ना से मुलाक़ात
Saas Bahu Aur Saazish: मिहिर और नैना का रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
नीतीश कैबिनेट: कितने- परिवारवादी, महिलाएं, मुस्लिम, दागी, नए-पुराने चेहरे, सभी लेखाजोखा एक साथ
बिजनेस
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
क्रिकेट
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
करियर के 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, कितने भारतीयों ने किया ऐसा? यहां जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
शिक्षा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
इन स्टूडेंट्स को मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिजर्वेशन, जानें किस कैटेगरी को मिलता है कितना फायदा
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget