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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘एलायंस’ सीजन 2 का ऐलान, 14 जनवरी 2027 को होगी वापसी; कुणाल खेमू फिर संभालेंगे कमान

‘एलायंस’ सीजन 2 का ऐलान, 14 जनवरी 2027 को होगी वापसी; कुणाल खेमू फिर संभालेंगे कमान

‘एलायंस’ सीजन 2 का प्रीमियर 14 जनवरी 2027 को प्राइम वीडियो पर होगा. कुणाल खेमू फिर शो होस्ट करेंगे, जबकि नए सीजन में ज्यादा मुश्किल चुनौतियां, रणनीति, ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलेगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 30 Sep 2026 07:55 PM (IST)
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भारत का लोकप्रिय रियलिटी शो ‘एलायंस’ जल्द ही वापस आ रहा है. प्राइम वीडियो ने आज घोषणा की कि ‘एलायंस’ सीजन 2 का प्रीमियर 14 जनवरी 2027 को होगा और यह सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा.

शो की वापसी

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यह कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो, जिसने पूरे देश के दर्शकों को अपनी रणनीतियों और खेल से जोड़े रखा था, अब उम्मीद से पहले वापस आ रहा है. शो को देखकर दर्शक डिनर टेबल पर इसकी रणनीतियों पर चर्चा करते थे और ‘एलायज’ के हर कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे. क्योंकि जब तेज दिमाग वाले लोग एक-दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है.

‘एलायंस’ भारत में बनाया गया लोकप्रिय डच रियलिटी फॉर्मेट है, जिसे जॉन डी मोल ने बनाया है और बनिजय एशिया ने इसका निर्माण किया है.

सीजन 1 में कुणाल खेमू ने शो को होस्ट किया था. इसमें 16 सेलिब्रिटी ‘एलायज’ को एक रहस्यमयी एच.क्यू. के अंदर रखा गया था, जिसे ‘द सिस्टम’ चलाता था. यहां उन्हें शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अपने गठबंधन बनाने पड़े और यह साबित करना पड़ा कि इस खेल में सबसे तेज और समझदार दिमाग ही जीतता है.

‘एलायंस’ प्राइम वीडियो की दुनिया की पहली डेली रियलिटी सीरीज थी, जिसके नए एपिसोड हर दिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किए जाते थे. सीजन 1 में माइंड गेम्स, बदलते गठबंधन, गुप्त मिशन और रोमांचक गेमप्ले देखने को मिला, जिसने पहले ही दिन से दर्शकों को शो से जोड़े रखा.

और अब सीजन 2 में मुकाबला और भी मुश्किल होने वाला है.

 
 
 
 
 
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मेकर्स ने क्या कहा

प्राइम वीडियो इंडिया के ओरिजिनल्स के डायरेक्टर और हेड निखिल माधोक ने कहा कि ‘एलायंस’ सीजन 1 को दर्शकों से मिली प्रतिक्रिया ने हमारी इस सोच को सही साबित किया कि भारतीय दर्शक रियलिटी एंटरटेनमेंट का एक ज्यादा समझदार और रणनीतिक रूप देखने के लिए तैयार हैं. शो ने सिर्फ दर्शक नहीं बनाए, बल्कि ऐसे दर्शकों की कम्युनिटी बनाई जो खेल के हर कदम, हर गठबंधन और हर बदलाव से जुड़े हुए थे.

सीजन 2 में नए ट्विस्ट 

सीजन 2 में सीजन 1 से भी ज्यादा रोमांच और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. इस बार जो होने वाला है, उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं होगा. उम्मीद से परे चीजों के लिए तैयार रहिए और उसके बाद उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजों के लिए.

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Published at : 30 Sep 2026 07:55 PM (IST)
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