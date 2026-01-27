अक्षय कुमार इन दिनों अपने गेम शो व्हील ऑफ फॉर्चून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं.अभी तक शो के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं, जो देखने में काफी मजेदार लग रहे हैं. लेटेस्ट प्रोमो में करिश्मा कपूर इस शो में शिकरत करती दिख रही हैं. इस दौरान करिश्मा और अक्षय कुमार दोनों खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

करिश्मा शो में शिरकत करने अकेली नहीं पहुंची हैं, उनके संग अनु मलिक और मौनी रॉय भी नजर आने वाले हैं.ऐसे में लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि अक्षय कुमार ने करिश्मा को अपनी पहली हीरोइन बताया. साथ ही 34 साल पुरानी फिल्म दीदार के सॉन्ग दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया पर भी दोनों ने डांस किया.

अक्षय ने की करिश्मा की तारीफ

प्रोमो में अक्षय कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सब जानते हैं कि करिश्मा मेरी पहली हीरोइन हैं. मैंने इनके साथ अपनी पहली फिल्म की थी. मेरा पहला गाना भी इनके साथ था. मैं इन्हें कहता चाहता हूं कि ये बेहद खूबसूरत हैं. करिश्मा ने इसका जवाब थैंक्यू में दिया.

उसके बाद बैकग्राउंड में दीदार सॉन्ग बजने लगा, जिसे सुनकर करिश्मा चौंक गईं.उसके बाद अक्षय कुमार और करिश्मा दोनों ने मिलकर अपना आइकॉनिक डांस रीक्रिएट किया.आपको बता दें अक्षय कुमार इस दौरान काफी मस्ती के मूड में दिखाई दिए.

View this post on Instagram A post shared by @sonytvofficial

उन्होंने मजाक में कहा कि बांद्रा में हर बिल्डिंग के अंदर करिश्मा के नाम का फ्लैट है.ये लोग पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ के कपूर लिखते हैं. अक्षय ने आगे कहा कि इनकी मां के नाम पर भी फ्लैट है, वो भी सिर्फ बी कपूर ही लिखती हैं.इस पर अनु मलिक ने कहा कि अक्षय कभी झूठ नहीं बोलता.

करिश्मा कपूर ने इसके जवाब में कहा,'आप जानते हैं, अक्षय तो पूरे जुहू के मालिक हैं.' दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. ऐसे में दर्शकों को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है.

