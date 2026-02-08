हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनवायरल डांस वीडियो पर मचा बवाल, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी

वायरल डांस वीडियो पर मचा बवाल, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी

viral dance video: गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला हाल ही में एक वायरल डांस वीडियो को लेकर ट्रोलिंग का शिकार हुई है. वीडियो उनकी अपकमिंग वेब सीरीज के प्रमोशनल इवेंट का था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Feb 2026 02:43 PM (IST)
Preferred Sources

‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीते दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें वो अपने को-एक्टर्स कुंवर अमर और अली हसन के साथ डांस करती नजर आईं. वीडियो उनके अपकमिंग वेब सीरीज दिल धोखा और डिजायर के प्रमोशनल इवेंट का था लेकिन लोगों को उनका डांस स्टाइल कुछ खास पसंद नहीं आया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और तरह-तरह की बातें कही जाने लगीं.

पहले भी ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं आकांक्षा
ये पहली बार नहीं है जब आकांक्षा चमोला को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी हो. इससे पहले भी वो अवेज दरबार के साथ एक रील को लेकर लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. हर बार की तरह इस बार भी सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके वीडियोज को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने तो सीधे उनके कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी जिससे मामला और ज्यादा गरमा गया है.

शादी पर उठे सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि आकांक्षा और गौरव खन्ना के रिश्ते में दरार आ गई है. यहां तक कहा जाने लगा कि दोनों का तलाक होने वाला है. इन अफवाहों के बीच आकांक्षा ने चुप रहने के बजाय ट्रोल्स को करारा जवाब देने का फैसला किया और एक इन्फ्लुएंसर जयति अनस्क्रिप्टेड का वीडियो रीपोस्ट किया.
वायरल डांस वीडियो पर मचा बवाल, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी

‘गौरव की जीत क्यों बन गई मेरी मुसीबत?’
उस वीडियो में सवाल उठाया गया कि गौरव खन्ना की जीत आखिर आकांक्षा के लिए मुसीबत क्यों बन गई है. क्लिप में ये भी कहा गया कि गौरव के शो अनुपमा में किए गए इंटीमेट सीन्स पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया लेकिन आकांक्षा के हर कदम को जज किया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए आकांक्षा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा की 'ये फेमिनिज्म तो चरम पर है.'

रिश्ते पर दिया साफ जवाब
इतना ही नहीं आकांक्षा ने एक और पोस्ट में अपने पुराने इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी रिश्ते में धोखा न देना एक बेसिक बात होती है. इससे पहले उनके एक क्रिप्टिक पोस्ट के बाद भी रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं लेकिन उन्होंने सेपरेशन की खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया था. गौरव और आकांक्षा ने 2016 में शादी की थी. उम्र में 9 साल के फर्क के बावजूद दोनों अपने रिश्ते को लेकर साफ और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं. आकांक्षा फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं और बेबी प्लानिंग का कोई इरादा नहीं रखती है.

और पढ़ें
Published at : 08 Feb 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Dil Dhokha Aur Desire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
Advertisement

वीडियोज

Ankita Bhandari Case: Dehradun में कुछ देर में शुरू होगी महापंचायत | CM Dhami | VIP | Breaking
Top News: आज की बड़ी खबरें | PM Modi In Malaysia | UP Budget 2026 | Surajkund Mela | Trump Tariff
Murshidabad Babri Masjid: 'बाबरी' मस्जिद को लेकर VHP ने Humayun Kabir को दी खुली चुनौती |West Bengal
Asaduddin Owaisi का BJP-RSS पर हमला, कहा- 'आप अपनी बीवी से ज्यादा मुझे...'| Election 2026 | AIMIM
Delhi News : दिल्ली में रेखा सरकार के 1 साल हुए पूरे... 500 नई ई बसों के तोहफे से हुई शुरुआत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता रमेश चंद्र सेन की जेल में मौत, किसने लगाया हत्या का आरोप?
दिल्ली NCR
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का माध्यम', दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
'ये देश के साथ सीधा राष्ट्रद्रोह', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सामना में संजय राउत का निशाना
शिक्षा
बिहार में दो सेंटर पर CTET 2 की परीक्षा हुई रद्द, जानें यहां अब कब होंगे एग्जाम?
बिहार में दो सेंटर पर CTET 2 की परीक्षा हुई रद्द, जानें यहां अब कब होंगे एग्जाम?
Home Tips
Flour Storage: ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स
ऐसे करेंगे स्टोर तो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा आटा, जानें कमाल के टिप्स
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget