वायरल डांस वीडियो पर मचा बवाल, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी

‘बिग बॉस 19’ के विनर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बीते दिनों उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें वो अपने को-एक्टर्स कुंवर अमर और अली हसन के साथ डांस करती नजर आईं. वीडियो उनके अपकमिंग वेब सीरीज दिल धोखा और डिजायर के प्रमोशनल इवेंट का था लेकिन लोगों को उनका डांस स्टाइल कुछ खास पसंद नहीं आया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और तरह-तरह की बातें कही जाने लगीं.

पहले भी ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं आकांक्षा

ये पहली बार नहीं है जब आकांक्षा चमोला को ट्रोलिंग झेलनी पड़ी हो. इससे पहले भी वो अवेज दरबार के साथ एक रील को लेकर लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. हर बार की तरह इस बार भी सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके वीडियोज को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने तो सीधे उनके कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी जिससे मामला और ज्यादा गरमा गया है.

शादी पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि आकांक्षा और गौरव खन्ना के रिश्ते में दरार आ गई है. यहां तक कहा जाने लगा कि दोनों का तलाक होने वाला है. इन अफवाहों के बीच आकांक्षा ने चुप रहने के बजाय ट्रोल्स को करारा जवाब देने का फैसला किया और एक इन्फ्लुएंसर जयति अनस्क्रिप्टेड का वीडियो रीपोस्ट किया.



‘गौरव की जीत क्यों बन गई मेरी मुसीबत?’

उस वीडियो में सवाल उठाया गया कि गौरव खन्ना की जीत आखिर आकांक्षा के लिए मुसीबत क्यों बन गई है. क्लिप में ये भी कहा गया कि गौरव के शो अनुपमा में किए गए इंटीमेट सीन्स पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया लेकिन आकांक्षा के हर कदम को जज किया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए आकांक्षा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा की 'ये फेमिनिज्म तो चरम पर है.'

रिश्ते पर दिया साफ जवाब

इतना ही नहीं आकांक्षा ने एक और पोस्ट में अपने पुराने इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी रिश्ते में धोखा न देना एक बेसिक बात होती है. इससे पहले उनके एक क्रिप्टिक पोस्ट के बाद भी रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं लेकिन उन्होंने सेपरेशन की खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया था. गौरव और आकांक्षा ने 2016 में शादी की थी. उम्र में 9 साल के फर्क के बावजूद दोनों अपने रिश्ते को लेकर साफ और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं. आकांक्षा फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं और बेबी प्लानिंग का कोई इरादा नहीं रखती है.