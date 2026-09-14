गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनआकांक्षा चमोला ने डिलीट की हस्बैंड के साथ की फोटोज, फिर गौरव ने भी किया अनफॉलो

आकांक्षा चमोला ने डिलीट की हस्बैंड के साथ की फोटोज, फिर गौरव ने भी किया अनफॉलो

हाल ही में आकांक्षा चमोला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गौरव खन्ना को अनफॉलो कर दिया था और उनके साथ की फोटोज भी हटा दी थी. इसके बाद अब गौरव खन्ना ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 14 Sep 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना की शादीशुदा जिंदगी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा हो रही है. अब आकांक्षा के इंस्टाग्राम अकाउंट में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है. उन्होंने अपने पति गौरव खन्ना को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. उनके फैंस ने उनके इस स्टेप को नोटिस किया है.

इतना ही नहीं, आकांक्षा ने अपने अकाउंट से गौरव के साथ वाली कई पुरानी फोटोज और वीडियो भी हटा दी हैं. आकांक्षा के अनफॉलो करने के बाद, गौरव खन्ना ने भी आकांक्षा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. हालांकि, गौरव के अकाउंट पर दोनों की साथ वाली पुरानी फोटोज अभी भी दिख रही हैं. 

आकांक्षा चमोला ने डिलीट की हस्बैंड के साथ की फोटोज, फिर गौरव ने भी किया अनफॉलो

ये भी पढें: अहान शेट्टी संग फिर दिखेंगी आन्या सिंह, ‘1920: कोल्ड वॉर' में निभाएंगी फीमेल लीड रोल

आकांक्षा ने पहले भी मांगी थी इंस्टाग्राम से मदद

आकांक्षा के इंस्टाग्राम यूजरनेम में अभी भी पति गौरव खन्ना का सरनेम नजर आ रहा है. बता दें कि उन्होंने अपने यूजरनेम से भी पति का सरनेम हटाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा और इंस्टाग्राम से मदद मांगी थी.  दरअसल, उनका मौजूदा इंस्टाग्राम यूजरनेम 'आकांशा जी खन्ना' है, जिसमें गौरव के नाम का जी और सरनेम 'खन्ना' जुड़ा हुआ है. आकांक्षा इसे हटाना चाहती हैं. 

अब उनके गौरव को अनफॉलो करने और साथ की फोटोज हचाने के बाद दोनों का रिश्ता फिर से चर्चा में आ गया है. हटाने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं फिर बढ़ गई हैं. 

ये भी पढें: प्रियंका जग्गा ने ठुकराया बिग बॉस का ऑफर, अब ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में आएंगी नजर

10 करोड़ रुपये की एलिमनी पर दिया जवाब

हाल ही में आकांक्षा ने गौरव से 10 करोड़ रुपये एलिमनी मांगने वाले पर भी जवाब दिया है. सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि अलग होने के बाद 10 आकांक्षा ने गौरव खन्ना से 10 करोड़ रुपये एलिमनी के तौर पर मांगे हैं.

इस पर उन्होंने कहा, 'अगर इतने पैसे मांगे होते और मिल भी गए होते, तो मैं यहां बैठकर बात नहीं कर रही होती. अगर सच में इतने पैसे होते तो अब तक देश छोड़कर जा चुकी होती.' आकांक्षा ने यह भी कहा कि अगर उनके पास इतनी बड़ी रकम होती, तो वह उसे दुनिया घूमने और अलग-अलग जगह देखने में खर्च करना पसंद करतीं.

कब सामने आई थी दोनों के अलग होने की बात?

आकांक्षा और गौरव ने नवंबर 2016 में शादी की थी. दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें तब चर्चा में आईं, जब आकांक्षा ने 'लॉक अप 2' में बताया कि दोनों तलाक लेने वाले हैं और करीब एक साल से अलग रह रहे हैं. आकांक्षा ने यह भी कहा था कि उनके और गौरव के बीच दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं है. दोनों अब भी एक-दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जीवन को लेकर उनकी सोच काफी अलग है. इसी वजह से उन्हें लगा कि वे एक-दूसरे के लिए सही जीवनसाथी नहीं हैं.

इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आईं. बहुत से लोगों को लगा था कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है. हालांकि, बाद में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने इन आरोपों को खारिज किया था. उन्होंने कहा था, 'शो में अपनी असल जिंदगी के सीक्रेट्स बताने होते हैं और मैंने भी सच्चाई ही बताई.'

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 14 Sep 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Akansha Chamola
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
फरहाना भट्ट या अविनाश मिश्रा, कौन बना 'खतरों के खिलाड़ी 15' का विनर? रोहित शेट्टी ने दिया जवाब
फरहाना भट्ट या अविनाश मिश्रा, कौन बना 'खतरों के खिलाड़ी 15' का विनर? रोहित शेट्टी ने दिया जवाब
टेलीविजन
बप्पा के स्वागत में झूमीं भारती सिंह, छोटे बेटे काजू की पहली गणेश चतुर्थी को बताया खास
बप्पा के स्वागत में झूमीं भारती सिंह, छोटे बेटे काजू की पहली गणेश चतुर्थी को बताया खास
टेलीविजन
प्रियंका जग्गा ने ठुकराया बिग बॉस का ऑफर, अब ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में आएंगी नजर
प्रियंका जग्गा ने ठुकराया बिग बॉस का ऑफर, अब ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में आएंगी नजर
टेलीविजन
'रॉकस्टार बनकर जीत रहे हैं दिल', BB 20 कंटेस्टेंट काजी तौकीर का हिना खान ने किया सपोर्ट
'बिग बॉस 20: हिना खान ने किया काजी तौकीर का सपोर्ट बोलीं- जीत रहे हैं दिल'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: प्रमोशन का नया अंदाज! गणेश उत्सव के मौके पर शुरू हुआ फिल्म 'रामायण' का म्यूजिकल कैंपेन (14.09.26)
Yeh Fitoor Tera: Saumya के घर बुलावा और छा गया सन्नाटा! माँ के फैसले से सहम गई Saumya!
The Revolutionaries: Nikkhil Advani ने Bhuvan Bam, Rohit Saraf और Pratibha Ranta की Casting पर की बात
Salman Khan की Maatrubhumi को लेकर बड़ा Update, जल्द CBFC Clearance के बाद आएगी Release Date?
Hanuman Ansh ने ₹200 करोड़ कमाए, फिर भी Oscars 2026 की Race से बाहर, Producer ने बताई वजह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम ने सौंपी थी जिम्मेदारी, अखिलेश ने ली वापस; अब क्या करेंगे चाचा शिवपाल?
मुलायम ने सौंपी थी जिम्मेदारी, अखिलेश ने ली वापस; अब क्या करेंगे चाचा शिवपाल?
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' 250 करोड़ कमाने के बाद भी इस तेलुगु फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
विश्व
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
'पहलगाम आतंकी हमले में नहीं पाक का हाथ', मलेशिया PM के बयान से झूमे बिलावल
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
एग्रीकल्चर
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
बांस की खेती में सालों तक होती है कमाई, जानें 1 साल का हिसाब?
Home Tips
Floor Tile Care: फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
फर्श की टाइल में क्यों आ जाती है दरार? घर पर ऐसे करें रिपेयर
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget