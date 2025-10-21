टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाने वाले ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट अब साथ नहीं रह रहे.दरअसल, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि काफी वक्त से दोनों को साथ नहीं देखा जा रहा है. इतना ही नहीं इनके तलाक की खबरें अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं.

अब दिवाली के मौके पर भी ऐश्वर्या और नील को एक साथ नहीं देखा गया. दोनों ने अलग-अलग दिवाली मनाई है. दऱअसल, इंस्टाग्राम पर ऐश्वर्या शर्मा ने दिवाली की फोटो शेयर की है.फोटो में ऐश्वर्या अकेली ही नजर आ रही हैं.ऐश्वर्या ने अपने घर पर दिवाली मनाई और जमकर पोज दिए.

रिश्ते में नहीं है सब ठीक

इस दौरान उन्होंने ब्लू कलर का लहंगा पहना था.लहंगे में ऐश्वर्या शर्मा बेहद खूबसूरत लगीं. हालांकि, उनकी एक भी फोटो में उनके साथ नील भट्ट नजर नहीं आए.ऐसे में लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि ऐश्वर्या और नील के रिश्ते में सब ठीक नहीं है.

क्योंकि दोनों ने साथ दिवाली नहीं मनाई है.हालांकि, ऐश्वर्या और नील ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी नहीं कहा है. बल्कि कुछ वक्त पहले जब अलगाव की खबरें सामने आई थी तब ऐश्वर्या ने कहा कि हम दोनों साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो चुके हैं.

इसके अलावा हाल ही में नील भट्ट को एक मिस्ट्री गर्ल के संग मुंबई में स्पॉट किया गया था. उस दौरान नील भट्ट की तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हुई थी.तब ये कहा गया कि इसी मिस्ट्री गर्ल की वजह से नील और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार आई है.हालांकि, बाद में कहा गया कि वो मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं बल्कि नील और ऐश्वर्या की कॉमन फ्रेंड है.

