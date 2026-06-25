छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस मौनी रॉय पिछले लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वो शादी के चार साल बाद अपने पति सूरज नांबियार से अलग हो गई हैं. मई 2026 में दोनों ने अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. अब सूरज नांबियार से अलग होने के बाद मौनी ने बताया कि उनके दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है. उनका मानना है कि लोगों को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

भगवान ही आपको भुलाने में मदद करते हैं...

द फ्री प्रेस जर्नल के साथ बातचीत में मौनी रॉय ने कहा, 'मैं बचपन में बहुत आसानी से लोगों को माफ कर देती थी और आज भी करती हूं, लेकिन मैं उन बातों को भूल नहीं पाती थी. अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी के बाद मुझे लगता है कि बस माफ कर देना ही सही है. भगवान ही आपको भुलाने में मदद करते हैं.'

सबसे ज्यादा दर्द आपको ही होगा...

इसी इंटरव्यू में मौनी ने बताया कि वो दिल में कड़वाहट या शिकवा-शिकायत रखना पसंद नहीं करतीं. एक्ट्रेस बोलीं, 'अगर आप किसी बात को जाने नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा दर्द आपको ही होगा. कभी-कभी, जिस इंसान ने आपको ठेस पहुंचाई है, वो तो इस बारे में सोच भी नहीं रहा होता. चाहे उसने आपको कितना ही बड़ा दर्द क्यों न दिया हो. मेरे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है. लोगों को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए.'

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कब हुई थी मौनी रॉय की शादी?

बता दें कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार की पहली मुलाकात साल 2019 में दुबई में न्यू ईयर पार्टी के दौरान कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी. लगभग दो साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद मौनी और सूरज ने 2022 में धूम-धड़ाके से शादी रचाई थी. दोनों ने गोवा में बंगाली और मलयाली रीति-रिवाजों से शादी की थी. अब शादी के चार साल बाद मौनी और सूरज अलग हो गए हैं.

'है जवानी तो इश्क होना है' में दिख रहीं मौनी रॉय

वर्क फ्रंट की बात करें मौनी रॉय इन दिनों फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आ रही हैं. इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं. फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन हैं. मौनी रॉय जल्द ही तेलुगु फिल्म 'विश्वंभर' में नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है.

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