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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'हनुमान अंश' के बाद नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनेगा नया शो, जानें- कब और कहां देख सकेंगे

'हनुमान अंश' के बाद नीम करोली बाबा की जिंदगी पर बनेगा नया शो, जानें- कब और कहां देख सकेंगे

फिल्म 'हनुमान अंश' की सक्सेस के बाद अब नीम करोली बाबा की जिंदगी पर टीवी शो आने वाला है. शो में उनके जीवन और चमत्कारों से जुड़ी कई अनसुनी बातें देखने को मिलेंगी.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 02:29 PM (IST)
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महान संत नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' पिछले काफी समय से चर्चा में है. ये फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की. सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म अब दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.

इसी बीच अब नीम करोली बाबा की जिंदगी पर एक शो बन रहा है, जिसे आप टेलीविजन और ओटीटी पर देख पाएंगे. इस शो का नाम है 'नीम करोली बाबा'. बड़े पर्दे के बाद अब नीम करोली बाबा की कहानी टीवी पर भी देखने को मिलेगी. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने 30 सितंबर को नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित एक नए शो का ऐलान किया है. 

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नीम करोली बाबा पर बन रहा शो

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने 30 सितंबर को सोशल मीडिया पर शो का पहला प्रोमो शेयर किया. 'नीम करोली बाबा' नाम का ये शो सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा. साथ ही, आप इसे SonyLIV पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी शो की स्टारकास्ट और प्रीमियर डेट का ऐलान नहीं किया है.

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प्रोमो में क्या है खास?

प्रोमो में नीम करोली बाबा से जुड़ी कहानियों और उनके चमत्कारों की झलक देखने को मिलती है. प्रोमो में वॉइसओवर सुनाई देता है, 'जिस इंसान की कहानियों ने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया, अब सामने आएंगी उनकी जिंदगी से जुड़ी चमत्कारी गाथाएं.' वीडियो में नीम करोली बाबा की मशहूर शॉल के साथ भगवान हनुमान का भी जिक्र देखने को मिलता है.

बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का जलवा

'हनुमान अंश' को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 55 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई की रफ्तार अभी भी जारी है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'हनुमान अंश' की भारत में अब तक की नेट कमाई 314.48 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, दुनिया भर में फिल्म 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. 'हनुमान अंश' का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. इसमें शोभिनाव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, विहान शेडगे और अनिल रस्तोगी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Oct 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Neem Karoli Baba Hanuman Ansh
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