हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बंदिनी' फेम आसिया काजी के घर गूंजेगी किलकारी, पति गुलशन नैन संग फैंस को दी गुड न्यूज

'बंदिनी' फेम आसिया काजी के घर गूंजेगी किलकारी, पति गुलशन नैन संग फैंस को दी गुड न्यूज

Aasiya Kazi pregnancy: एक्ट्रेस आसिया काजी अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुखियों में आ गई है. हाल ही में आसिया ने पति गुलशन नैन के साथ वीडियो पोस्ट कर जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत का ऐलान किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

टीवी इंडस्ट्री से एक खुशखबरी सामने आई है. 'बंदिनी' सीरियल से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस आसिया काजी ने अपनी जिंदगी में नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत करने जा रही है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी, जिसे सुनकर उनके फैंस बहुत खुश हो गए. लंबे समय से छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली आसिया अब अपनी पर्सनल लाइफ के इस खास पल को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं.

जल्द मां बनने वाली है आसिया 

आसिया ने अपने पति गुलशन नैन के साथ एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. इसके साथ उन्होंने एक भावुक कैप्शन भी लिखा, 'नया चांद और एक नया चैप्टर, 2026 में जल्द आने वाला है. ईद मुबारक.' इस पोस्ट के सामने आते ही कमेंट में फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी. आसिया ने कहा कि वो और उनके पति दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस खबर ने उनकी खुशी को और बढ़ा दिया है. अपने बच्चे का इंतजार करना एक अलग ही एहसास है और वो बस दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से हो और उनका बच्चा स्वस्थ जन्म लें.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aasiya Kazzi Nain (@aasiya_o9)

आसिया और गुलशन की लव स्टोरी 

बता दें, दो साल के ब्रेक के बाद आसिया 2025 में आई 'ईशानी' सीरियल में नंदनी के किरदार में नजर आई थी, जो 'झनक' सीरियल का स्पिन-ऑफ था. इससे पहले उन्होंने 'मट्टी की बन्नो', 'धरमपत्नी', 'हिटलर दीदी', 'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा 2', 'तेनाली रामा' और 'बालिका वधू' जैसे कई पॉपुलर शोज में काम किया है. वहीं, उनके पति गुलशन नैन भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और कई प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं. दोनों की मुलाकात बॉक्स क्रिकेट लीग के दौरान हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. अलग धर्म में होने के बावजूद करीब आठ साल तक दोनों ने समझा और शादी कर ली.

और पढ़ें
Published at : 23 Mar 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Aasiya Kazi Gulshan Nain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'बंदिनी' फेम आसिया काजी के घर गूंजेगी किलकारी, पति गुलशन नैन संग फैंस को दी गुड न्यूज
'बंदिनी' फेम आसिया काजी के घर गूंजेगी किलकारी, पति गुलशन नैन संग फैंस को दी गुड न्यूज
टेलीविजन
राजीव खंडेलवाल ने कास्टिंग काउच को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'क्राइम रेट में कमी नहीं दिख रही'
राजीव खंडेलवाल ने कास्टिंग काउच को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले- 'क्राइम रेट में कमी..'
टेलीविजन
'पहली नौैकरी के लिए बनना पड़ा कैटरीना कैफ..' सुगंधा मिश्रा ने किया चौंकाने वाला खुलासा
'पहली नौैकरी के लिए बनना पड़ा कैटरीना कैफ..' सुगंधा मिश्रा ने किया चौंकाने वाला खुलासा
टेलीविजन
The 50 Winner: शिव ठाकरे बने 'द 50' के विनर, जानें- ट्रॉफी के साथ कितनी मिली प्राइज मनी
शिव ठाकरे बने 'द 50' के विनर, जानें- ट्रॉफी के साथ कितनी मिली प्राइज मनी
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: अनीत पड्डा की किलर वॉक… ट्रोल्स को करारा जवाब | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत की बुराई सुनना विक्रांत को नहीं गवारा, क्या इशिका को मिलेगी डांट ? | Mannat Har Khushi Paane Ki
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का 24वां दिन..'लिटिल इंडिया' पर बरसी मिसाइलें | Nuclear plant
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का अगला चरण..चलेगा एटम बम? | Nuclear power plant | Breaking
Trump Final Ultimatum on Hormuz: ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टुक! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मजदूरों को 5 KG के सिलेंडर में दी जाएगी प्राथमिकता, LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला
मजदूरों को 5 KG के सिलेंडर में दी जाएगी प्राथमिकता, LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
'हर संकट का बोझ आखिर लोगों पर ही क्यों?' प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार
'हर संकट का बोझ आखिर लोगों पर ही क्यों?' प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार
विश्व
ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत
ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- जवाबी कार्रवाई से डरा अमेरिका, नहीं हुई कोई बातचीत
क्रिकेट
बतौर कप्तान पहले सीजन में IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
बतौर कप्तान पहले सीजन में IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
बॉलीवुड
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
हेल्थ
Indoor Air Pollution: घर में इस कॉमन दिक्कत से हर साल 40 लाख लोग गंवा रहे जान, कहीं आप भी तो नहीं करते यह गलती?
घर में इस कॉमन दिक्कत से हर साल 40 लाख लोग गंवा रहे जान, कहीं आप भी तो नहीं करते यह गलती?
यूटिलिटी
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
फ्लाइट में अचानक खराब हो जाए तबीयत या हो जाए मौत, क्या तब भी मुआवजा देती हैं एयरलाइंस?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget