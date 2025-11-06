‘पति पत्नी और पंगा’ के आखिरी शूट पर इमोशनल हुए अभिषेक कुमार, लिखा भावुक नोट

टीवी एक्टर अभिषेक कुमार ने रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा’ को इमोशनल पोस्ट के जरिए अलविदा कहा. उन्होंने अपने को-स्टार्स, क्रू और फैंस का धन्यवाद किया और बताया कि यह शो उनके लिए बहुत खास रहा. शो में एक पल भी चर्चा में रहा, जब अभिषेक और उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड ईशा मलवीया ने अपने पुराने रिश्ते को लेकर पछतावा व्यक्त किया और एक-दूसरे से क्लोजर की बातें कीं.

अभिषेक ने सोशल मीडिया पर अपनी फेयरवेल पोस्ट शेयर की

अभिषेक कुमार ने लिखा, 'तो, पति पत्नी और पंगा का शूट पूरा हुआ. साथ में बहुत सारे खूबसूरत पल ले जा रहा हूं. क्या ही शो था, सब लोग इतने प्यारे और अच्छे थे कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता. आखिरी दिन की शूटिंग बहुत एक्साइटिंग और इमोशनल थी क्योंकि आज लास्ट डे था. लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी ने हमारे शो को इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद. ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, जल्दी मिलते हैं.”

अभिषेक की पोस्ट में शो की होस्ट सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी के साथ कई सेलेब्रिटी कपल्स भी दिखाई दिए, जैसे रुबीना दिलैक-अभिनव शुक्ला, स्वरा भास्कर-फहद अहमद, सुदेश लहरी और उनकी पत्नी, हिना खान-रॉकी जायसवाल, अविका गोर-मिलिंद चंदवानी और देबिना बनर्जी-गुरमीत चौधरी.

अभिषेक और ईशा ने पुराने रिश्ते पर खोली दिल की बात

शो का एक बेहद इमोशनल पल तब आया जब अभिषेक और उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड ईशा मलवीया ने अपने पुराने रिश्ते पर खुलकर बात की. इस दौरान अभिषेक ने आंसू भरी आंखों से कहा, 'काश मैंने वो गलती नहीं की होती, काश ऐसा नहीं हुआ होता. अब जब मैं खुद को धीरे-धीरे सुधारते देख रहा हूं, तो लगता है कि जो कुछ भी हुआ, भगवान ने सही किया'.

ईशा भी भावुक हो गईं और बोलीं

'अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है. बहुत सी बातें हैं जो पहले हो चुकी है, मुझे बहुत अफसोस है'. ईशा रो पड़ीं और आगे कुछ कह नहीं पाईं. दोनों की यह बातचीत परिपक्वता, पछतावा और पुराने दर्द का मिश्रण थी, जिसने उनके बिग बॉस 17 वाले रिश्ते की यादें ताजा कर दीं.

‘पति पत्नी और पंगा’ के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद अब जल्द ही इसका स्थान नया शो ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ लेगा.