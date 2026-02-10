भोला शंकर के फेल होने के बाद चिरंजीवी ने मन शंकरा वारा प्रसाद गारू के साथ सक्सेसफुली बड़े पर्दे पर कमबैक किया. 200 करोड़ के बड़े बजट में बनी, संक्रांति पर रिलीज़ हुई इस फिल्म ने अपनी पूरी लागत वसूल कर ली और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिटर्न दिया. 70 साल के चिरंजीवी की लेटेस्ट फिल्म को मिली सक्सेस के साथ, ट्रेड एक्सपर्ट अब मेगास्टार की अगली फिल्म, ‘विश्वम्भरा’ को लेकर भी कॉन्फिडेंट है, जिसे पहले एक रिस्की प्रोजेक्ट बताया गया था.

तेलुगु फैंटेसी एक्शन फिल्म ‘विश्वम्भरा’ ‘मना शंकर वारा प्रसाद गारू’ से पहले रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन ज़्यादा पोस्ट-प्रोडक्शन काम की वजह से इसमें देरी हुई. अब ये 2026 के सेकंड हाफ़ में थिएटर में दस्तक दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ज़्यादा वीएफएक्स की वजह से फिल्म का बजट शुरुआती अंदाज़े से काफी बढ़ गया है. ऐसे में जानते हैं कि ‘विश्वम्भरा’ इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर सेफ़ ज़ोन में आने के लिए कितनी कमाई करनी होगी ?

सेफ जोन में जाने के लिए कितनी कमाई करनी होगी?

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ‘विश्वम्भरा’ 250 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी एक बड़ी फिल्म है. इतने मोटे बजट के साथ, इसे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा. वहीं सेफ ज़ोन में आने और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से बचने के लिए, फिल्म को 250 करोड़ नेट कमाने होंगे, जो एक मुश्किल लेकिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ हासिल किया जा सकने वाला टारगेट है.

हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

इंडियन बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट होने के लिए, विश्वम्भरा को 100% रिटर्न देना होगा, और यह 500 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ हासिल होगा, यह टारगेट पूरी तरह से पहुंच से बाहर लगता है, क्योंकि फिल्म तेलुगु मार्केट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी. पैन-इंडिया रिलीज़ के साथ भी, इसके इतने बड़े नंबर कमाने की उम्मीद कम है, क्योंकि चिरंजीवी का हिंदी बेल्ट में उतना बड़ा क्रेज नहीं है, जो 500 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है.

फिल्म के बारे में

बता दें कि ‘विश्वम्भरा’ को मल्लिदी वशिष्ठ ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसमें चिरंजीवी के अलावा त्रिशा कृष्णन, आशिका रंगनाथ, ईशा चावला, सुरभि पुराणिक और कुणाल कपूर भी अहम रोल में हैं. इसे वी. वामसी कृष्ण रेड्डी, प्रमोद उप्पलपति और विक्रम रेड्डी ने UV क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.