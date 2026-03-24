'धुरंधर 2' ने बिगाड़ दिया 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाUstaad Bhagat Singh BO Day 5: 'धुरंधर 2' ने बिगाड़ दिया 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई पवन कल्याण की फिल्म, शॉकिंग है कलेक्शन

Ustaad Bhagat Singh BO Day 5: 'धुरंधर 2' ने बिगाड़ दिया 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई पवन कल्याण की फिल्म, शॉकिंग है कलेक्शन

Ustaad Bhagat Singh BO Day 5: पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह बॉक्स ऑफिस पर ठंडी पड़ती जा रही है. दरअसल धुरंधर 2 इसे कमाई करने का मौका नहीं दे रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Mar 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की फ़िल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के तूफ़ान के बीच, पवन कल्याण, श्रीलीला और राशि खन्ना की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को जबरदस्त झटका लगा है. दिलचस्प बात ये है कि रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर और पवन कल्याण की तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म का 19 मार्च को क्लैश हुआ था. जहां धुरंधर 2 पहले दिन से बॉक्स ऑफ़िस के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है तो वहीं पवन कल्याण की फ़िल्म ने ओपनिंग तो अच्छी की लेकिन ये दूसरे ही दिन लुढक गई. अब मंडे टेस्ट में तो इसका बुरा हाल हो गया है. जानते हैं 'उस्ताद भगत सिंह' ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है.

'उस्ताद भगत सिंह' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' से काफी उम्मीदें थी लेकिन'धुरंधर 2' के ब्लॉकबस्टर तूफ़ान ने इसका सारा खेल बिगाडॉ कर रख दिया. हालांकि ओपनिं वीकेंड तक 'उस्ताद भगत सिंह' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत बनाई हुई थई लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही इसका बंटाधार हो गया है. हैरानी की बात ये है कि धुरंधर 2 ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भी 'उस्ताद भगत सिंह' पर बढ़त बना ली है. इसी के साथ पवन कल्याण की फिल्म मंडे टेस्ट में फिसड्डी साबित हुई है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'उस्ताद भगत सिंह' ने रिलीज के पहले दिन 34.75 करोड़ कमाए थे.
  • इसके बाद फिल् मने दूसरे दिन 9 करोड़, तीसरे दिन 9.05 करोड़ और चौथे दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उस्ताद भगत सिंह' ने रिलीज के 5वें दिन 1.96 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ उस्ताद भगत सिंह' की पांच दिनों की कुल कमाई अब 62.2'उस्ताद भगत सिंह' के बारे में

'उस्ताद भगत सिंह' वसूल पाएगी बजट? 
'उस्ताद भगत सिंह' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं लेकिन ये फिल्म अपना आधा बजट भी अभी वसूल नहीं कर पाई  है. बता दें कि इस फिल्म की लागत 150 करोड़ बताई जा रही है. वहीं इसके साथ रिलीज हुई धुरंधर 2 पांच दिनों में भारत में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. ऐसे में 'उस्ताद भगत सिंह' के लिए अपना बजट वसूल करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इसमें बढ़त की गुंजाइश ना के बराबर लग रही है. इस हाल में 'उस्ताद भगत सिंह' पर फ्लॉप होने का खतरा मंडराने लगा है. 

'उस्ताद भगत सिंह' के बारे में
हरीश शंकर के निर्देशन में बनी 'उस्ताद भगत सिंह', एटली और विजय की 2016 की फ़िल्म 'थेरी' का अडैप्टेशन है. इस फ़िल्म का प्रोडक्शन 2023 से चल रहा है और इसमें श्रीलीला और राशि खन्ना भी अहम किरदारों में हैं. फ़िल्म का म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर देवी श्री प्रसाद और  थमन एस  ने तैयार किया है.फ़िल्म में आशुतोष राणा, नवाब शाह, बीएस अविनाश , आर पार्थिबन, गौतमी  जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. हरीश और पवन की यह दूसरी फ़िल्म है; इससे पहले 2012 में उनकी हिट फ़िल्म 'गब्बर सिंह' आई थी, जो 2010 की हिट फ़िल्म 'दबंग' का रीमेक थी. 

Published at : 24 Mar 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Pawan Kalyan BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Ustaad Bhagat Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 5: 'धुरंधर 2' ने बिगाड़ दिया 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई पवन कल्याण की फिल्म, शॉकिंग है कलेक्शन
'धुरंधर 2' ने बिगाड़ दिया 'उस्ताद भगत सिंह' का खेल, मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई फिल्म
तमिल सिनेमा
6 साल के ब्रेक के बाद साउथ फिल्मों में कमबैक कर रही हैं तबू, इस फिल्म में आएंगी नजर
6 साल के ब्रेक के बाद साउथ फिल्मों में कमबैक कर रही हैं तबू, इस फिल्म में आएंगी नजर
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 4: 'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
तमिल सिनेमा
'धुरंधर 2' की सुनामी में भी शानदार कमाई कर रही है साउथ की ये फिल्म, जानें अब तक का कलेक्शन
'धुरंधर 2' की सुनामी में भी शानदार कमाई कर रही है साउथ की ये फिल्म, जानें अब तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: इजरायल, अमेरिका और ईरान जंग रोकने के लिए मुस्लिम देशों का साथ निभा रहा भारत, क्या है रोल? जानें
इजरायल, अमेरिका और ईरान जंग रोकने के लिए मुस्लिम देशों का साथ निभा रहा भारत, क्या है रोल? जानें
महाराष्ट्र
'दाढ़ी, कुर्ता-टोपी पहनने वाले को...', विधान भवन में अबू आजमी का बड़ा बयान, CM फडणवीस से की यह मांग
'दाढ़ी, कुर्ता-टोपी पहनने वाले को...', विधान भवन में अबू आजमी का बड़ा बयान, CM फडणवीस से की यह मांग
विश्व
ईरान झुकने को नहीं तैयार, कैसे होगी शांति की बात? ट्रंप को नेतन्याहू ने लगाया फोन, बोले- 'समझौता ऐसा...'
ईरान झुकने को नहीं तैयार, कैसे होगी शांति की बात? ट्रंप को नेतन्याहू ने लगाया फोन, बोले- 'समझौता ऐसा...'
स्पोर्ट्स
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 5 Worldwide: ‘धुरंधर 2’ का दुनियाभर में भौकाल, 5वें दिन तोड़े 8 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘धुरंधर 2’ बनी दुनियाभर रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 5 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
विश्व
India-US Relations: पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
ट्रेंडिंग
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
यूटिलिटी
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget