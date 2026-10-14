Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाBox Office: मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार, जानें- 'द वन' का हाल

Box Office: मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार, जानें- 'द वन' का हाल

Tuesday Box Office Collection 13th October: मंगलवार को सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों की कमाई में तेजी देखी गई. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन फिर ‘दृश्यम 3' ने ही किया.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

मंडे को सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों की कमाई में मंदी देखी गई थी लेकिन मंगलवार को इनमें से कई ने अपने कलेक्शन में तेजी दिखाई है. चलिए यहां जानते हैं ‘दृश्यम 3’ से लेकर ‘द वन’, ‘द पैराडाइज’ और ‘हनुमान अंश’ ने ट्यूज्डे को कितना कलेक्शन किया है?

दृश्यम 3ने दूसरे मंगलवार कितना किया कलेक्शन?
अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल सबसे ज्यादा कमाई कर रही है. हालांकि मंडे को इसके कलेक्शन में भी मंदी देखी गई और ये 6.25 करोड़ ही कमा पाई लेकिन मंगलवार को इसने फिर रफ्तार बढ़ाई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दृश्यम 3’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 8.50 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 12 दिनों की कुल नेट कमाई अब 323.50 करोड़ रुपये हो गई है.

द वन की तीसरे मंगलवार कितनी रही कमाई?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ‘द वन’ अब बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सांसे गिन रही है और इसके लिए अब लाखों कमाने भी मुश्किल हो रहे हैं. रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे सोमवार को ये बस 35 लाख रुपये ही कमा पाई थी. हालांकि तीसरे मंगलवार को इसके कलेक्शन में भी मामूली तेजी देखी गई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द वन’ ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 45 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 19 दिनों की नेट कमाई अब 69.15 करोड़ रुपये हो गई है.

द पैराडाइज का तीसरे मंगलवार कितना रहा कलेक्शन?
नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह दम तोड़ चुकी है. इसके लिए भी लाखों कमाने में अब पसीने छूट रहे हैं. बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को महज 24 लाख की कमाई की थी. हालांकि इसने भी तीसरे मंगलवार को मामूली तेजी दिखाई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द पैराडाइज’ ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 29 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 20 दिनों की नेट कमाई अब 120.58 करोड़ रुपये हो गई है.

हनुमान अंश ने 10वें मंगलवार कितना किया कलेक्शन?
‘हनुमान अंश’ ने तो जैसे ठान लिया है कि ये बॉक्स ऑफिस पर डटी रहेगी. हैरानी की बात ये है कि ये फिल्म 10वें हफ्ते में भी करोड़ों कमा रही है. रिलीज के 67वें दिन यानी 10वें मंडे को इसने 1.25 करोड़ कमाए थे.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के 68वें दिन यानी 10वें मंगलवार को 1.30 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 68 दिनों की नेट कमाई अब 337.03 करोड़ रुपये हो गई है.

 

Published at : 14 Oct 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Tuesday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
'ना मुझे पीटोगे ना ही गोली मारोगे', रजनीकांत की 'जेलर 2' करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने रखी थी ये शर्त
'जेलर 2' करने से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने रखी थी अजीब शर्त, रजनीकांत ने किया खुलासा
तमिल सिनेमा
3 साल के इंतजार के बाद विजय सेतुपति की 'ट्रेन' की रिलीज डेट हुई अनाउंस, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विजय सेतुपति की 'ट्रेन' की रिलीज डेट अनाउंस, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
तमिल सिनेमा
Theatre Release This Week: इस हफ्ते थिएटर में नई फिल्मों की बाढ़, रिलीज होंगी 'जेलर 2' से 'नई नवेली' तक ये 6 धांसू मूवीज
इस हफ्ते थिएटर में नई फिल्मों की बाढ़, रिलीज होंगी ये 6 धांसू मूवीज
तमिल सिनेमा
स्टेज पर मजाक से नाराज हुए एक्टर सूरी, होस्ट को दिया करारा जवाब
स्टेज पर मजाक से नाराज हुए एक्टर सूरी, होस्ट को दिया करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
भारत नहीं आए बांग्लादेशी PM तारिक रहमान तो भड़कीं शेख हसीना, 'दो देशों के रिश्ते किसी...'
बिहार
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
वैशाली हादसा: मृतकों में एक ही परिवार के 7 बच्चे, DM को पकड़ रोने लगी महिला
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
बॉलीवुड
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की DNA टेस्ट की मांग
'नाना पाटेकर जिंदा हैं, किसी ने शव नहीं देखा', तनुश्री दत्ता ने की डीएनए टेस्ट की मांग
क्रिकेट
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
एक्टिंग में अफगानिस्तान को 10 नंबर, कैमरे में कैद हुई खिलाड़ी की नौटंकी
विश्व
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
पोप लियो को लंग कैंसर, सर्जरी में निकाला गया फेफड़े का एक हिस्सा
दिल्ली NCR
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
दिल्ली में फ्री बिजली मिलने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ये काम
हेल्थ
Epilepsy Symptoms: मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget