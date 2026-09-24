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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाThe Paradise Box Office Day 1 Live: नानी की 'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस पर गदर, 1 बजे तक ही 15 करोड़ का बंपर कलेक्शन, लाइव आंकड़े देखें

The Paradise Box Office Day 1 Live: नानी की 'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस पर गदर, 1 बजे तक ही 15 करोड़ का बंपर कलेक्शन, लाइव आंकड़े देखें

The Paradise Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर आज साउथ की एक्शन-थ्रिलर फिल्म बंपर कमाई कर रही है. कितने बजे तक कितने करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, लाइव आंकड़े देखें

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 24 Sep 2026 01:29 PM (IST)
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The Paradise Box Office Day 1:  साउथ एक्टर नानी और राघुल जुयाल की फिल्म 'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर रही है. फिल्म आज यानि 24 सितंबर को थियेटर में रिलीज हुई है. 

'द पैराडाइज' ने सुबह 12 बजे तक करीब 12 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. 

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  • ये फिल्म थियेटर्स में तमिल, तेलुगु और हिंदी सहित 8 लैंग्वेज में रिलीज हुई है.
  • sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कलेक्शन तेलुगु लैंग्वेज में हुआ है. 58% ऑक्यूपेंसी के साथ तेलुगु में इस फिल्म ने 14.80 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
  • वहीं, हिंदी लैंग्वेज में 0.67 करोड़ और तमिल में 0.48 करोड़ का कलेक्शन 1 बजे तक कर चुकी है.  
  • इसी के साथ इसका दोपहर 1 बजे तक का कुल कलेक्शन 15.95 करोड़ हुआ है.
'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 1 15.95 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े 47.0%
कुल कलेक्शन  15.95 करोड़  

नोट: 'द पैराडाइज' की पहले दिन की कमाई के फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चल पाएंगे. 

'द पैराडाइज' ने प्री सेल में ही रच दिया था इतिहास
'द पैराडाइज' ने रिलीज़ से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. 'द पैराडाइज' ने नानी के लिए रिलीज़ से पहले एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. दरअसल सैकनिल्क (Sacnilk) के ट्रेड आंकड़ों के मुताबिक, 24 सितंबर को रेगुलर मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले ही, फिल्म ने एडवांस बुकिंग और पेड प्रीमियर शो के जरिए दुनिया भर में 40 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था. 

इस तरह, सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही 'द पैराडाइज' नानी की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग-डे वाली फिल्म बन गई है, यह फिल्म एक्टर के करियर की पिछली सबसे बड़ी ओपनर, 'HIT: द थर्ड केस' से आगे निकल गई, जिसने 2025 में अपने पहले दिन दुनिया भर में 37.80 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 

नानी और श्रीकांत ओडेला ने दूसरी बार किया है कोलैबोरेट
'द पैराडाइज' फिल्म 'दसारा' के बाद डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला के साथ नानी का दूसरा कोलेबोरेशन है. यह फिल्म 1980 के दशक के सिकंदराबाद पर आधारित है और एक ऐसे हाशिए पर रहने वाले समुदाय की कहानी है जो भेदभाव से लड़ रहा है और एक शख्स के नेतृत्व में नागरिकता पाने की कोशिश कर रहा है. 

'द पैराडाइज़' स्टार कास्ट
'द पैराडाइज' में नानी ने लीड रोल प्ले किया है और उनके साथ राघव जुयाल, सोनाली कुलकर्णी और कायादु लोहार भी हैं. 'द पैराडाइज' कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे सीबीएफसी से 'A' सर्टिफ़िकेट मिला है. इस फिल्म का  रनटाइम आईएमडीबी के मुताबिक 2 घंटे 54 मिनट बताया जा रहा है.  

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About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 24 Sep 2026 12:01 PM (IST)
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