हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाकौन हैं थलापति विजय की पत्नी सुनीता सोरनलिंगम? क्या है एक्टर का तृषा कृष्णन संग रिश्ता? यहां जानें सब

कौन हैं थलापति विजय की पत्नी सुनीता सोरनलिंगम? क्या है एक्टर का तृषा कृष्णन संग रिश्ता? यहां जानें सब

Thalapathy Vijay Personal Life: थलापति विजय की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में हैं. जानते हैं उनकी पत्नी कौन हैं. ये भी जानेंगे कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन का तृषा कृष्णन संग क्या रिश्ता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 May 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

 तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर टर्न पॉलिटिशियन थलापति विजय को जबरदस्त सफलता मिली है. उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) ने शानदार शुरुआत करते हुए राज्य के पॉलिटिकल लैंडस्केप को नया रूप दिया है. विजय ने अपनी पार्टी के जरिये पूरे राज्य में चुनाव लड़ा और उन्हें जनता से ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है.

इन सबके बीच विजय की पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में छाई हुई है. जहां एक तरफ विजय की पार्टी टीवीके को लेकर खूब चर्चा हो रही है तो वहीं उनकी पत्नी संगीता सोरनलिंगम  और उनकी को-एक्टर तृषा कृष्णन के साथ उनके कथित रिलेशन को लेकर भी गॉसिप का बाजार गर्म है. चलिए यहां विजय की पर्सनल लाइफ पर एक नजर डालते हैं.  

कौन हैं विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ?
थलापति विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम का परिवार श्रीलंकन तमिल फैमिली के हैं और यूके में रहती थीं. संगीता विजय की फैन थी और एक और उनकी फिल्म 'पूवे उनाक्कागा' देखने के बाद वह एक्टर से मिली थीं. फैंस के बीच हुई ये पहली मुलाकात धीरे-धीरे एक रिश्ते में बदल गई, और आखिरकार दोनों ने 1999 में शादी कर ली थी. परिवार के तौर पर दोनों ने हमेशा लो प्रोफाइल बनाए रखी, वे शायद ही कभी पब्लिकली एक साथ दिखाई दिए और न ही उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की है. उनके दो बच्चे हैं बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा. दोनों ही बचपन से मीडिया की नजरों से दूर रहे हैं. विजय ने अपने स्टारडम के पीक पर भी अपनी फैमिली लाइफ को अपनी पब्लिक इमेज से अलग रखा है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sangeeta sornalingam (@sangeethavijayofficial)

विजय और संगीता सोरनलिंगम का तलाक
फरवरी 2026 में खबरें आईं कि विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने दो दशक से ज्यादा की मैरिड लाइफ के बाद तलाक के लिए अर्जी दी है. मामला चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में दायर किया गया था. खबरों के मुताबिक, संगीता ने कहा कि उन्हें अप्रैल 2021 में विजय और एक एक्ट्रेस के बीच कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बारे में पता चला, जिससे उन्हें "गहरा इमोशनल दर्द और मेंटल ट्रॉमा" हुआ था. याचिका में बेवफाई, मानसिक क्रूरता और विश्वासघात जैसे मुद्दों का जिक्र किया गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि भरोसों के बावजूद स्थिति जारी रही. खबरों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान रेजिडेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट से जुड़े राइट्स की डिमांड की है. हालांकि, ये सभी डिटेल्स कानूनी कार्यवाही का हिस्सा हैं, और न तो विजय और न ही संगीता ने इस मामले पर पब्लिकली कुछ कहा है.

ये भी पढ़ें:-अभिषेक बनर्जी के पैर छूने से क्यों गुस्सा हो गए थे अमिताभ बच्चन? 'स्त्री 2' एक्टर ने अब बताई असल वजह

विजय का तृषा कृष्णन से क्या है रिश्ता?
पिछले कई सालों से विजय और तृषा तमिल सिनेमा की सबसे फेवरेट जोड़ियों में से एक रहे हैं. घिल्ली (2004), तिरुपाची (2005), आथी (2006) और कुरुवी (2008) जैसी हिट फिल्मों में उनकी शानदार केमिस्ट्री ने दर्शकों को इस जोड़ी का दीवाना बना दिया था. लेकिन कुरुवी के बाद, दोनों ने अचानक साथ काम करना बंद कर दिया था जिससे यह अफवाहें फैलने लगीं कि घिल्ली के दौरान उनकी नज़दीकी कुछ और में बदल गई थी. यहां तक ​​कि ये भी रूमर्स फैले कि विजय के परिवार ने उन्हें कुरुवी के बाद तृषा से दूरी बनाए रखने के लिए कहा था. हालांकि, दोनों सितारों ने किसी भी तरह के लव अफेयर से इनकार करते हुए कहा कि वे "सिर्फ दोस्त" हैं.


कौन हैं थलापति विजय की पत्नी सुनीता सोरनलिंगम? क्या है एक्टर का तृषा कृष्णन संग रिश्ता? यहां जानें सब

ये भी पढ़ें:-Met Gala 2026: सोने के धागों वाली साड़ी, मां की जूलरी से बना डायमंड ब्लाउज और मैंगो पर्स, ईशा अंबानी ने मेट गाला में बिखेरा जलवा

और पढ़ें
Published at : 05 May 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay Sangeetha Sornalingam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
कौन हैं थलापति विजय की पत्नी सुनीता सोरनलिंगम? क्या है एक्टर का तृषा कृष्णन संग रिश्ता? यहां जानें सब
कौन हैं थलापति विजय की पत्नी सुनीता सोरनलिंगम? क्या है एक्टर का तृषा कृष्णन संग रिश्ता?
तमिल सिनेमा
Sunday Box Office: संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- 'धुरंधर 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'राजा शिवाजी' की रही धूम, 'भूत बंगला' के आगे 'एक दिन' हुई फेल, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
तमिल सिनेमा
Patriot BO Day 3 Worldwide: 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
तमिल सिनेमा
Friday Box Office:'राजा शिवाजी’ का बजा डंका, ‘पैट्रियट’ ने भी किया कमाल, जानें- ‘भूत बंगला’ से ‘धुरंधर’ तक सभी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी’ ने मारी बाजी, जानें- ‘पैट्रियट’ से 'एक दिन तक' सभी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP
West Bengal Assembly Election Results: BJP की बंगाल विजय की इनसाइड स्टोरी!
West Bengal Assembly Election Results: BJP की बंगाल विजय की इनसाइड स्टोरी! | Mamata Banerjee
West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
बंगाल में BJP की जीत पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने जताई आशंका, कहा- 'डर है कि कहीं...'
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
स्टॉक मार्केट
Share Market: शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
शुरुआती झटके बाद संभल रहा बाजार, 152 अंक गिरकर कारोबार कर रहा सेंसेक्स, निफ्टी 51 अंक नीचे
Celebrities
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की Met Gala में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
1700 करोड़ की मालकिन अनन्या बिड़ला की मेट गाला में धमाकेदार एंट्री, सिल्वर आर्मर चर्चा में
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
एग्रीकल्चर
Kashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
शिक्षा
Plant Science Career: कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
कैसे बन सकते हैं प्लांट साइंटिस्ट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget