सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं. इनमें कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही हैं, तो कुछ को दर्शकों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. साल की मच अवेटेड फिल्मों में शामिल रणबीर कपूर की 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

वहीं, रजनीकांत की 'जेलर 2' की कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इसके अलावा सूर्या की 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. वहीं नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' दर्शकों के लिए स्ट्रगल कर रही है. आइए जानते हैं सैटरडे, 7 नवंबर को इन फिल्मों ने कितनी कमाई की.

'रामायण' ने तीसरे दिन भी की बंपर कमाई

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की कमाई में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. दिवाली वीकेंड का भी इसे जबरदस्त फायदा मिल रहा है. यही वजह है कि फिल्म ने तीसरे दिन ओपनिंग डे से भी ज्यादा कमाई की है.

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'रामायण' ने शनिवार को 69.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

इस दौरान फिल्म की ऑक्यूपेंसी 41.3% रही.

फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 48.05 करोड़ रुपये कमाए थे.

इसी के साथ फिल्म का तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ रुपये हो गया है.

'जेलर 2' की कमाई में आई गिरावट

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की कमाई में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है.

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे शनिवार को 1 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 469.25 करोड़ रुपये हो गया है.

15 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन 'रामायण' और 'सीन' जैसी फिल्मों के सिनेमाघरों में आने के बाद इसकी कमाई पर असर पड़ा है.

'सीन' ने दूसरे दिन भी दिखाया दम

सूर्या की फिल्म 'सीन' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. 'रामायण' जैसी बड़ी फिल्म की रिलीज के बावजूद ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही है.

सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 20.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

इस दौरान इसकी ऑक्यूपेंसी 62.5% दर्ज की गई.

इससे पहले फिल्म ने ओपनिंग डे पर 19.15 करोड़ रुपये कमाए थे.

इसी के साथ दो दिनों में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 39.40 करोड़ रुपये हो गया है.

'मूकुथी अम्मन 2' की कमाई में आया उछाल

नयनतारा की तमिल फैंटेसी कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' ने 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी. फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई में थोड़ा सुधार देखने को मिला.