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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाBox Office: सैटरडे को 'रामायण' ने मचाया धमाल, 'सीन' ने भी दिखाया दम, 'मूकुथी अम्मान 2' का हाल-बेहाल

Box Office: सैटरडे को 'रामायण' ने मचाया धमाल, 'सीन' ने भी दिखाया दम, 'मूकुथी अम्मान 2' का हाल-बेहाल

Saturday Box Office Collection 14th November: सैटरडे को 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार रहा. वहीं, 'सीन' ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरी ओर, 'मूकुथी अम्मान 2' ने दम तोड़ दिया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 08:32 AM (IST)
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सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं, जो दर्शकों का जमकर मनोरंजन कर रही हैं. सैटरडे को भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिली. रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. वहीं, सूर्या की 'सीन' ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरी ओर, नयनतारा की 'मूकुथी अम्मान 2' की कमाई अब लाखों में सिमट गई है. चलिए जानते हैं इन फिल्मों का सैटरडे का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड.

'रामायण' ने दूसरे सैटरडे को कितना किया कलेक्शन? 

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रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश स्टारर 'रामायण' ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ की धमाकेदार कमाई की. वहीं, अब फिल्म दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रही है. रिलीज के 10वें दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे सैटरडे को 72.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ फिल्म की भारत में 10 दिनों की कुल नेट कमाई 685.60 करोड़ रुपये हो गई है.

'सीन' ने दूसरे सैटरडे कमाए इतने करोड़ रुपये

सूर्या की 'सीन' ने पहले हफ्ते में 111.55 करोड़ की कमाई की. वहीं ये भी दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही थी, लेकिन सैटरडे को फिल्न ने बॉक्स ऑफिल पर फिर दम दिखाया.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'सीन' ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे सैटरडे को 9.50 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 9 दिनों की कुल नेट कमाई अब 127.20  करोड़ रुपये हो गई है. 

'मूकुथी अम्मान 2' ने दूसरे सैटरडे कितना किया कलेक्शन? 

नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मान 2' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. वहीं, अब दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई लाखों में सिमट गई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'मूकुथी अम्मान 2' ने दूसरे सैटरडे को महज 85 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ फिल्म की भारत में कुल कमाई 19.25 करोड़ रुपये हो गई है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:32 AM (IST)
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