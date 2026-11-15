सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में लगी हुई हैं, जो दर्शकों का जमकर मनोरंजन कर रही हैं. सैटरडे को भी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिली. रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. वहीं, सूर्या की 'सीन' ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. दूसरी ओर, नयनतारा की 'मूकुथी अम्मान 2' की कमाई अब लाखों में सिमट गई है. चलिए जानते हैं इन फिल्मों का सैटरडे का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड.

'रामायण' ने दूसरे सैटरडे को कितना किया कलेक्शन?

रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश स्टारर 'रामायण' ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ की धमाकेदार कमाई की. वहीं, अब फिल्म दूसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रही है. रिलीज के 10वें दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे सैटरडे को 72.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ फिल्म की भारत में 10 दिनों की कुल नेट कमाई 685.60 करोड़ रुपये हो गई है.

'सीन' ने दूसरे सैटरडे कमाए इतने करोड़ रुपये

सूर्या की 'सीन' ने पहले हफ्ते में 111.55 करोड़ की कमाई की. वहीं ये भी दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और इसकी कमाई में मंदी देखी जा रही थी, लेकिन सैटरडे को फिल्न ने बॉक्स ऑफिल पर फिर दम दिखाया.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'सीन' ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे सैटरडे को 9.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 9 दिनों की कुल नेट कमाई अब 127.20 करोड़ रुपये हो गई है.

'मूकुथी अम्मान 2' ने दूसरे सैटरडे कितना किया कलेक्शन?

नयनतारा की फिल्म 'मूकुथी अम्मान 2' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. वहीं, अब दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई लाखों में सिमट गई है.