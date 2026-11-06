ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाRamayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 7.30 बजे तक 66 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 7.30 बजे तक 66 करोड़ के हुई पार

Ramayana Box Office Collection Day 2 Live Updates: रणबीर कपूर की 'रामायण' ने शानदार ओपनिंग की है. वहीं इसके दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की उम्मीद है. यहां इसके डे 2 के कलेक्शन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण पार्ट 1'दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर को  रिलीज हुई. इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सोशल मीडिया पर इसके विज़ुअल इफेक्ट्स की काफी तारीफ की गई है. इसी के साथ रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश की 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. हालांकि ये ओपनिंग डे पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. चलिए यहां जानते हैं कि ये फिल्म दूसरे दिन यानी शुक्रवार को कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे

'रामायण पार्ट 1' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग? 

रिलेटेड स्टोरी >>

तमिल सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
तमिल सिनेमा
Box Office: बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा दबदबा, उड़ता तीर ने भी दिखाया दम, जानें- 'दृश्यम 3'-'नई नवेली' का कलेक्शन
बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा दबदबा, उड़ता तीर ने भी दिखाया दम, जानें- कलेक्शन
तमिल सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' की अब थम रही रफ्तार, क्या 500 करोड़ क्लब में कर पाएगी एंट्री?
रजनीकांत की 'जेलर 2' की अब थम रही रफ्तार, क्या 500 करोड़ क्लब में कर पाएगी एंट्री?
तमिल सिनेमा
Jailer 2 Box Office Day 21 Live Updates: 'जेलर 2' का कोहराम जारी, साढ़े 10 बजे तक 466 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'जेलर 2' का कोहराम जारी, साढ़े 10 बजे तक 466 करोड़ के हुई पार
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के पहले दिन  64.85 करोड़ से खाता खोला है.
  • इसमें इस फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादा  47.50 करोड़ की कमाई की. इसके बाद इसने कन्नड़ में  7.25 करोड़, तेलुगु में 6.00 करोड़, तमिल में 2.60 करोड़ और मलयालम में 1.50 करोड़ की कमाई की.
  • इसी के साथ 'रामायण' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 64.85 करोड़ रुपये रहा.जबकि इसने 77.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. 

'रामायण पार्ट 1' का दूसरे दिन का कलेक्शन (Ramayana Part 1 Box Office Collection Day 2 Live Updates)

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण पार्ट 1' ने रिलीज के दूसरे दिन सुबह 7.30 बजे तक भारत में 1.24 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • ये फिलहाल 1 हजार 291 शोज में चल रही है. 
  • वहीं इसका कुल कलेक्शन अभी 66.09 करोड़ रुपये हो गया है.
'रामायण पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 2 1.24 करोड़ (सुबह 7.30 बजे तक का कलेक्शन) -
कुल कलेक्शन  66.09 करोड़ रुपये  

'रामायण पार्ट 1'क्या दूसरे दिन जड़ पाएगी शतक? 
'रामायण' का रिलीज से पहले काफी बज बन गया था और इसकी ओपनिंग डे के लिए जबरदस्त एडवांस बुकिंग भी हुई थी जिसे देखते हुए लग रहा था कि ये 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करेगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म दूसरे दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. इसके लिए इसे 35.15 करोड़ कमाने होंगे. 

'रामायण' की दूसरे दिन के लिए कितनी हुई है एडवांस बुकिंग? 
रामायण के दूसरे दिन (शुक्रवार, 6 नवंबर) के लिए 30.63 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है (ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो दूसरे दिन की प्री सेल से इसने  25.16 करोड़ कमाए है. इसके  24 हजार 550 शो के लिए दूसरे दिन के कुल 8.51 लाख [7.03 लाख] टिकट बुक हुए हैं. इसमें नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे है, जहां से इसने 3.98 करोड़ [3.26 करोड़] की बुकिंग की है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
तमिल सिनेमा
Box Office: बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा दबदबा, उड़ता तीर ने भी दिखाया दम, जानें- 'दृश्यम 3'-'नई नवेली' का कलेक्शन
बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा दबदबा, उड़ता तीर ने भी दिखाया दम, जानें- कलेक्शन
तमिल सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' की अब थम रही रफ्तार, क्या 500 करोड़ क्लब में कर पाएगी एंट्री?
रजनीकांत की 'जेलर 2' की अब थम रही रफ्तार, क्या 500 करोड़ क्लब में कर पाएगी एंट्री?
तमिल सिनेमा
Jailer 2 Box Office Day 21 Live Updates: 'जेलर 2' का कोहराम जारी, साढ़े 10 बजे तक 466 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'जेलर 2' का कोहराम जारी, साढ़े 10 बजे तक 466 करोड़ के हुई पार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
विश्व
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
क्रिकेट
क्या विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली? दिल्ली के कोच ने दिया जवाब 
क्या विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली? दिल्ली के कोच ने दिया जवाब 
बॉलीवुड
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ दमघोंटू हवा, रोहिणी-IIT सबसे प्रदूषित
दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ दमघोंटू हवा, रोहिणी-IIT सबसे प्रदूषित
विश्व
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
जनरल नॉलेज
Google Maps: बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?
बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget