बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्डी' को मिलेगी दमदार ओपनिंग, ‘गदर 2’ और ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड टूटना तय!

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाPeddi Box Office Day 1: रामचरण की ‘पेड्डी’ पहले दिन करेगी सॉलिड कमाई, बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ और ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड टूटना तय

Peddi Box Office Day 1: रामचरण की ‘पेड्डी’ पहले दिन करेगी सॉलिड कमाई, बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ और ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड टूटना तय

Peddi Box Office Day 1: रामचरण की फिल्म पेड्डी का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म 4 जून को थियेटर में आने वाली है. फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करेगी? कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगी? जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 20 May 2026 04:08 PM (IST)
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Peddi Box Office Day 1: साउथ स्टार रामचरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पेड्डी’ 4 जून को थियेटर में रिलीज हो रही है. कई बार पोस्टपोन होने के बाद यह फिल्म अब आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है और ट्रेड मार्केट में इसकी कमाई को लेकर एनालिसिस भी शुरू हो गया है. रामचरण की पिछली फिल्म ‘गेम चेंजर’ फ्लॉप रही थी, ऐसे में फैंस के साथ-साथ खुद रामचरण को भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.

‘पेड्डी’ को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सॉलिड ओपनिंग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

फिल्म के मेकर्स इसे साउथ रीजन के साथ-साथ नॉर्थ इंडिया में भी बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी में हैं. यही वजह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, मिर्जापुर फेम दिव्येंदु शर्मा और रवि किशन भी नजर आने वाले हैं. 


Peddi Box Office Day 1: रामचरण की ‘पेड्डी’ पहले दिन करेगी सॉलिड कमाई, बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ और ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड टूटना तय

ये फिल्म तमिल, हिंदी सहित पांच लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है.

रामचरण के ट्रांसफॉर्मेंशन की वजह से फिल्म की रिलीज के पहले ही अच्छा हाइप क्रिएट हो चुका है. वहीं, 'चिकरी चिकरी' सॉग्म भी ऑडियंस में पहले ही काफी पॉपुलर हो चुका है. 

'पेड्डी' पहले दिन कितना कमा सकती है?

बॉक्स ऑफिस पर 'पेड्डी' को अच्छी ओपनिंग मिलने वाली है. koimoi.com की रिपोर्ट के मुताबिक 'पेड्डी' पहले दिन 55-60 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. 

फर्स्ट डे कलेक्शन में ये फिल्म 'गेम चेंजर' का रिकॉर्ड तोड़ देगी जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ नेट कमाए थे. 

वहीं, ये फिल्म रामचरण की बिगेस्ट सोलो ओपनर फिल्म भी बन जाएगी. 

ट्रेलर रिलीज के बाद प्रीडिक्शन घटा

ट्रेलर रिलीज से पहले फिल्म के कमाई का प्रीडिक्शन करीब 65 करोड़ का था लेकिन अब ये कम हो गया है. 

वजह है कि फैंस को तो 'पेड्डी' का ट्रेलर पसंद आया है लेकिन ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक ये 'अप टु द मार्क' नहीं है. यही वजह है कि ट्रेड मार्केट में इस फिल्म का प्रीडिक्शन घटकर 55 करोड़ पहुंच गया है.

फर्स्ट डे 55 करोड़ कमा लिए तो टूट जाएंगे इन फिल्मों के रिकॉर्ड

  • 55 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म 'धुरंधर' के पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ देगी. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने पहले दिन इंडिया में नेट 28 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' का रिकॉर्ट टूटेगा जिसने पहले दिन 40.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था

रामचरण की पिछली फिल्म थी फ्लॉप

आपको बता दें कि राम चरण की पिछली फिल्म गेम चेंजर महा फ्लॉप रही थी. इसमें उनके अपोजिट कियारा आडवाणी थीं. 'गेम चेंजर' करीब 500 करोड़ के बजट में बनी थी और उसे वसूल भी नहीं पाई. वर्ल्डवाइड गेम चेंजर ने 213 करोड़ की कमाई की थी. डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इसका नेट कलेक्शन लगभग 143 करोड़ रहा. 

यह भी पढ़ें- 'पेड्डी' के लिए राम चरण शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने डायट को लेकर किया खुलासा

'पेड्डी' कास्ट और रिलीज डेट

​'पेड्डी' में रामचरण और जाह्नवी कपूर के साथ शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे एक्टर्स मुख्य भूमिकाओं में दिखेंगे. इस फिल्म को बुच्ची बाबू सना ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है.  'पेड्डी' 4 जून 2026 को थियेटर में रिलीज होने वाली है. थिएट्रीकल रिलीज से ठीक पहले 3 जून को पेड प्रीमियर भी प्लान किया गया है. 

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About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 20 May 2026 04:03 PM (IST)
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