नवंबर का महीना आ गया है और इसी महीने दिवाली भी है. साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक, 'रामायण' भी सिनेमाघरों में 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिलहाल सिनेमाघरों में 'जेलर 2' का दबदबा बना हुआ है. इसके अलावा 'उड़ता तीर', 'नई नवेली' और 'प्रहार' जैसी फिल्में भी सिनेमाघरों में चल रही हैं. हालांकि ये सभी कमाई के लिए संघर्ष कर रही हैं. चलिए यहां मंडे, 2 नवंबर की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

'जेलर 2' ने तीसरे मंडे कितनी कमाई की?

आज 2 नवंबर तक, 'जेलर 2' को सिनेमाघरों में लगे हुए 19 दिन हो चुके हैं. तीसरे शनिवार को फिल्म ने 9.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं तीसरे रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए, फिल्म ने अपने 18वें दिन 11.20 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को इसके कलेक्शन में काफी मंदी देखी गई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को 3.40 करोड़का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ इसकी भारत में अब 19 दिनों की नेट कमाई 459.70 करोड़ रुपये हो गई है.

'उड़ता तीर' ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' ने भी दूसरे वीकेंड के दौरान अच्छी रफ्तार पकड़ी थी. इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को 4 करोड़ रुपये कमाए, और दूसरे संडे को इसने 4.35 करोड़ रुपये की कमाई की.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.35 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 11 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 43.45 करोड़ रुपये हो गया है।

'नई नवेली' की तीसरे मंडे की कमाई का क्या हाल है?

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 'नR नवेली' बॉक्स ऑफिस पर अपनी अंतिम सांसे गिन रही है. तीसरे वीकेंड पर भी इसकी कमाई में कोई खास उछाल नहीं आया था. बता दें कि फिल्म ने तीसरे शनिवार को 35 लाख रुपये और तीसरे रविवार को 40 लाख रुपये की कमाई की थी.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक नई नवेली ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 14 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'नई नवेली' का भारत में कुल 18 दिनों नेट कलेक्शन अब 26.89 करोड़ रुपये हो गया है.

'प्रहार' ने तीसरे मंडे कितना कमाया?

राजकुमार राव की प्रहार' भी 16 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का हाल भी ठीक नहीं चल रहा है. इसने तीसरे शनिवार को 60 लाख रुपये और तीसरे रविवार को 65 लाख रुपये कमाए थे.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'प्रहार' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 19 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ फिल्म का 18 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 23.44 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'दृश्यम 3' ने 5वें मंडे को कितना कमाया?

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' को सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा हो गया है और ये अब भी कमा रही है. इसने रिलीज के 31वें दिन यानी पांचवें संडे को भारत में 1.75 करोड़ कमाए थे.