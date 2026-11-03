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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाBox Office: मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई , जानें- बाकी फिल्मों का हाल

Box Office: मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई , जानें- बाकी फिल्मों का हाल

Monday Box Office Collection 2nd November: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों की हालत पतली नजर आई. हालांकि सबसे ज्यादा कमाई के मामले में 'जेलर 2' ने ही बाजी मारी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 09:40 AM (IST)
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नवंबर का महीना आ गया है और इसी महीने दिवाली भी है. साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक, 'रामायण' भी  सिनेमाघरों में 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिलहाल  सिनेमाघरों में 'जेलर 2' का दबदबा बना हुआ है. इसके अलावा 'उड़ता तीर', 'नई नवेली' और 'प्रहार' जैसी फिल्में भी सिनेमाघरों में चल रही हैं. हालांकि ये सभी कमाई के लिए संघर्ष कर रही हैं. चलिए यहां मंडे, 2 नवंबर की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं. 

 'जेलर 2' ने तीसरे मंडे कितनी कमाई की?
आज 2 नवंबर तक, 'जेलर 2' को सिनेमाघरों में लगे हुए 19 दिन हो चुके हैं. तीसरे शनिवार को फिल्म ने 9.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं तीसरे रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए, फिल्म ने अपने 18वें दिन 11.20 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को इसके कलेक्शन में काफी मंदी देखी गई है. 

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को 3.40 करोड़का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इसकी भारत में अब 19 दिनों की नेट कमाई 459.70 करोड़ रुपये हो गई है.

'उड़ता तीर' ने दूसरे मंडे कितना किया कलेक्शन? 
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म 'उड़ता तीर' ने भी दूसरे वीकेंड के दौरान अच्छी रफ्तार पकड़ी थी. इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को 4 करोड़ रुपये कमाए, और दूसरे संडे को इसने 4.35 करोड़ रुपये की कमाई की.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.35 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 11 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 43.45 करोड़ रुपये हो गया है।

 'नई नवेली' की तीसरे मंडे की कमाई का क्या हाल है?
यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 'नR नवेली' बॉक्स ऑफिस पर अपनी अंतिम सांसे गिन रही है. तीसरे  वीकेंड पर भी इसकी कमाई में कोई खास उछाल नहीं आया था. बता दें कि  फिल्म ने तीसरे शनिवार को 35 लाख रुपये और तीसरे रविवार को  40 लाख रुपये की कमाई की थी.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक नई नवेली ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 14 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'नई नवेली' का भारत में कुल 18 दिनों नेट कलेक्शन अब 26.89 करोड़ रुपये हो गया है.

'प्रहार' ने तीसरे मंडे कितना कमाया?
राजकुमार राव की प्रहार' भी 16 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का हाल भी ठीक नहीं चल रहा है. इसने तीसरे शनिवार को 60 लाख रुपये और तीसरे  रविवार को 65 लाख रुपये कमाए थे.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'प्रहार' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 19 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ फिल्म का 18 दिनों का भारत में कुल नेट कलेक्शन 23.44  करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. 

'दृश्यम 3' ने 5वें मंडे को कितना कमाया? 
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' को सिनेमाघरों में एक महीने से ज्यादा हो गया है और ये अब भी कमा रही है. इसने रिलीज के 31वें दिन यानी पांचवें संडे को भारत में 1.75 करोड़ कमाए थे. 

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 32वें दिन यानी पांचवें मंडे को 55 लाख रुपये की कमाई की है. 
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 32 दिनों की नेट कमाई अब 377.90 करोड़ रुपये हो गई है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
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