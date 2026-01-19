टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' संक्रांति के त्योहार के दौरान सबसे बड़ी हिट साबित हुई है. अनिल रविपुडी द्वारा निर्देशित ये फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म 12 जनवरी को रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि इस फिल्म ने द राजा साब और धुरंधर के आगे धुआंधार नोट छाप कर हर किसी को हैरान कर दिया है. चलिए यहां जानते है 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने रिलीज के 7वें दिन यानी संडे को कितनी कमाई की है?

'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने 7वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. दरअसल चिरंजीवी की स्टार पावर ने फिल्म को जबरदस्त बढ़ावा दिया है, साथ ही क्रिटिक्स के साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं जिसके चलते ये फिल्म सात दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है और तमाम बड़ी फिल्मों के बीच डंके की चोट पर नोट कमा रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन ही 41.6 करोड़ रुपये की कमाई के साथ जबरदस्त शुरुआत की थी. इसके बाग दूसरे दिन, मंगलवार को फिल्म ने 18.75 करोड़ रुपये कमाए और संक्रांति के अवसर पर बुधवार को 19.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. गुरुवार और शुक्रवार को फिल्म ने क्रमशः 22 करोड़ रुपये और 19.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 18.9 करोड़ रुपये की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को फिल्म का कलेक्शन 17.50 करोड़ रुपये रहा है.

इसी के साथ चिरंजीवी की इस फिल्म का 7 दिनों का कुल कलेक्शन अब इस प्रकार फिल्म का कुल कलेक्शन 157.75 करोड़ रुपये हो गया है

जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन चौंका देने वाला 222.5 करोड़ रुपये हो गया है.

चिरंजीवी की फिल्म ने प्रभास की फिल्म को दी मात

चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने रिलीज के 7 दिनों में ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं प्रभास की द राजा साब रिलीज के 10 दिन बाद भी ये आंकड़ा नहीं छू पाई है.ऐसे में चिरंजीवी की फिल्म प्रभाल की हॉरर कॉमेडी पर भारी पड़ी है. वहीं 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारू' ने रवि तेजा की भरथा महाशायुलाकी विग्न्याप्ति, शारवानंद की नारी नारी नाडुमा मुरारी और नवीन पॉलीशेट्टी की अनागानागा ओका राजू के साथ टकराव के बावजूद इन सभी फिल्मों को धो दिया है.

‘माना शंकरा वर प्रसाद गारू’ के बारे में

फिल्म में चिरंजीवी ने शंकरा वर प्रसाद नाम के एक रिटायर्ड खुफिया अधिकारी का किरदार निभाया है, जो अपने परिवार को खतरों से बचाता है. वहीं, नयनतारा एक अमीर बिजनेसमैन शशिरेखा की बेटी के रूप में नजर आती हैं. फिल्म में एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी के एलिमेंट शामिल हैं, जो इसे पारिवारिक दर्शकों की पसंद बना रहे हैं.