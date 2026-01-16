हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाMana Shankar Vara Prasad Garu BO Day 4: 70 साल के एक्टर की फिल्म ने प्रभास की 'द राजा साब' की कर दी छुट्टी, चार दिन में वसूल डाला आधा बजट

Mana Shankar Vara Prasad Garu BO Day 4: 70 साल के एक्टर की फिल्म ने प्रभास की 'द राजा साब' की कर दी छुट्टी, चार दिन में वसूल डाला आधा बजट

Mana Shankar Vara Prasad Garu BO Day 4: 70 साल के चिरंजीवी की फिल्म के आगे प्रभास की 'द राजा साब' फेल हो गई है. इस मेगा स्टार की फिल्म ने चार दिन में शतक जड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

70 साल के मेगा स्टार चिरंजीवी अपनी लेटेस्ट रिलीज 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' से  बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रह हैं. उनकी ये फिल्म मकर संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने टिकट खिड़की पर भौकाल काट दिया है. फिल्म ने पहले चार दिनों में शानदार परफॉर्म करते हुए धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने रिलीज के चौथे दिन कितनी कमाई की है?

'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
चिरंजीवी, वेंकटेश, नयनतारा और कैथरीन ट्रेसा स्टारर 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है. ये तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म सोमवार (12 जनवरी) को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वैसे तो इसे क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था  लेकिन दर्शकों से मिले पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसने रिलीज के चार दिन में भौकाल मचा दिया है और यहां तक कि शतक जड़ दिया है. दिलचस्प बात ये है कि प्रभास की 'द राजा साहब' की भी इस फिल्म ने छुट्टी कर दी है.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने पेड प्रीव्यू में 9.35 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इसने पहले दिन 32.25 करोड़ से खाता खोला. दूसरे दिन इसका कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपये रहा और तीसरे दिन इसने 19.5 करोड़ की कमाई की.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने रिलीज के चौथे दिन यानी गुरुवार को 22 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' की चार दिनों की कुल कमाई अब 101.85 करोड़ रुपये हो गई है.

बजट और रिकवरी
खबरों के मुताबिक 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्मम है. इस लागत के मुकाबले फिल्म ने अब तक भारत में 101 करोड़ की नेट कमाई कर ली है, यानी बजट का 50% से ज्यादा वसूल हो चुका है. सेफ जोन में आने के लिए इसे 100 करोड़ और कमाने होंगे. फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही ये अपनी लागत वसूल कर जाएगी.

बता दें कि 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' का निर्देशन अनिल रविपुडी ने किया है. इस फिल्म में चिरंजीवी कोनिडाला, वेंकटेश, नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा और सचिन खेडेकर जैसे बड़े नाम एक साथ नज़र आएंगे।

 

और पढ़ें
Published at : 16 Jan 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Chiranjeevi BOX OFFICE COLLECTION The Raja Saab Mana Shankar Vara Prasad Garu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
इंडिया
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
BMC Election Result VIP Seats Live: BMC चुनाव में इन VIP सीटों पर टिकीं सबकी नजरें, थोड़ी देर में शुरू होगी काउंटिंग
बॉलीवुड
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक आर्यन ने उठाया बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के फ्लॉप होने पर कार्तिक का बड़ा कदम, मेकर्स को यूं किया सपोर्ट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव विवाद में नया मोड़, खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हुआ दर्ज
सूर्यकुमार यादव विवाद में नया मोड़, खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ के मानहानि का केस हुआ दर्ज
यूटिलिटी
इस एप से बुक किया ट्रेन का टिकट तो मिलेगा अलग से डिस्काउंट, जान लें फायदे की बात
इस एप से बुक किया ट्रेन का टिकट तो मिलेगा अलग से डिस्काउंट, जान लें फायदे की बात
शिक्षा
मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?
मोबाइल में उलझे नन्हे बच्चे, पढ़ाई से दूर होते छात्र; कैसे दिखाएं सही दिशा?
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget