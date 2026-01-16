70 साल के मेगा स्टार चिरंजीवी अपनी लेटेस्ट रिलीज 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रह हैं. उनकी ये फिल्म मकर संक्रांति के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने टिकट खिड़की पर भौकाल काट दिया है. फिल्म ने पहले चार दिनों में शानदार परफॉर्म करते हुए धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने रिलीज के चौथे दिन कितनी कमाई की है?

'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

चिरंजीवी, वेंकटेश, नयनतारा और कैथरीन ट्रेसा स्टारर 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है. ये तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म सोमवार (12 जनवरी) को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वैसे तो इसे क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था लेकिन दर्शकों से मिले पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसने रिलीज के चार दिन में भौकाल मचा दिया है और यहां तक कि शतक जड़ दिया है. दिलचस्प बात ये है कि प्रभास की 'द राजा साहब' की भी इस फिल्म ने छुट्टी कर दी है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने पेड प्रीव्यू में 9.35 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इसने पहले दिन 32.25 करोड़ से खाता खोला. दूसरे दिन इसका कलेक्शन 18.75 करोड़ रुपये रहा और तीसरे दिन इसने 19.5 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने रिलीज के चौथे दिन यानी गुरुवार को 22 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' की चार दिनों की कुल कमाई अब 101.85 करोड़ रुपये हो गई है.

बजट और रिकवरी

खबरों के मुताबिक 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्मम है. इस लागत के मुकाबले फिल्म ने अब तक भारत में 101 करोड़ की नेट कमाई कर ली है, यानी बजट का 50% से ज्यादा वसूल हो चुका है. सेफ जोन में आने के लिए इसे 100 करोड़ और कमाने होंगे. फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही ये अपनी लागत वसूल कर जाएगी.

बता दें कि 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' का निर्देशन अनिल रविपुडी ने किया है. इस फिल्म में चिरंजीवी कोनिडाला, वेंकटेश, नयनतारा, कैथरीन ट्रेसा और सचिन खेडेकर जैसे बड़े नाम एक साथ नज़र आएंगे।