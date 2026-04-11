हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाLove Insurance Kompany BO Day 1:'धुरंधर 2' और 'डकैत' पर भारी पड़ी 'लव इंश्योरेंस कंपनी', पहले दिन धमाकेदार की शुरुआत, जानें- कलेक्शन

Love Insurance Kompany BO Day 1:'धुरंधर 2' और 'डकैत' पर भारी पड़ी 'लव इंश्योरेंस कंपनी', पहले दिन धमाकेदार की शुरुआत, जानें- कलेक्शन

Love Insurance Kompany BO Day 1: ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 और डकैत के आगे 'लव इंश्योरेंस कंपनी' ने पहले दिन अच्छी शुरुआत की है. प्रदीप रंगनाथन की इस नई फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 11 Apr 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

प्रदीप रंगनाथन की नई फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' इस शुक्रवार, 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अदिवि सेष और मृणाल ठाकुर की डकैत के साथ क्लैश हुआ है. वहीं इसे ब्ल़कबस्टर 23 दिन पुरानी धुरंधर 2 से भी मुकाबला करना पड़ा है. बावजूद इसके 'लव इंश्योरेंस कंपनी' ने इन दोनों फिल्मों से अच्छी शुरुआत की है. चलिए यहां जानते इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन किया है?

'लव इंश्योरेंस कंपनी' ने पहले दिन कितनी की कमाई?
साइंस-फिक्शन रोमांस फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी'  को रिलीज के पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'लव इंश्योरेंस कंपनी' ने भारत में पहले दिन 3,202 शो में 6.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया गै. इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन अब तक 7.93 करोड़ रुपये हो गया है. विदेशी बाजारों से इसने 2.00 करोड़ रुपये जोड़े जिससे शुक्रवार को फिल्म का कुल ग्लोबल कलेक्शन 9.93 करोड़ रुपये हुआ है.

'लव इंश्योरेंस कंपनी' की ऑक्यूपेंसी
बता दें कि 'लव इंश्योरेंस कंपनी' के तमिल वर्जन ने 2117 शो में 5.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 37.0% ऑक्यूपेंसी के साथ बढ़त बनाई. तेलुगु वर्जन ने 1,085 शो में 25.0% ऑक्यूपेंसी के साथ 1.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. ओपनिंग डे पर कुल ऑक्यूपेंसी 32.9% रही.

डकैत और धुरंधर 2 पर भारी पड़ी 'लव इंश्योरेंस कंपनी'
'लव इंश्योरेंस कंपनी' ने 6.85 करोड़ के कलेक्शन के साथ नई रिलीज डकैत पर पहले दिन दबदबा बनाया. वहीं इसने 23 दिन पुरानी धुरंधर 2 से भी ज्यादा कलेक्शन किया है. बता दें कि डकैत की पहले दिन की कमाई सैकनिल्क के मुताबिक 6.50 करोड़ रही है. जबकि धुरंधर 2 ने 23वें दिन 6.70 करोड़ कमाए हैं. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्में वीकेंड पर कैसा परफॉर्म करती हैं.

'लव इंश्योरेंस कंपनी' की कहानी और कॉन्सेप्ट
'लव इंश्योरेंस कंपनी' में एक आदमी प्यार की तलाश में मोबाइल गैजेट का इस्तेमाल करके 2035 में टाइम ट्रैवल करता है. कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या रोमांस के मामलों में कोई ऐप सचमुच दिल की जगह ले सकता है. विग्नेश शिवन द्वारा निर्देशित, 'लव इंश्योरेंस कंपनी' रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन ब्लेंड है, जो दर्शकों को भरपूर मनोरंजन देने का वादा करती है. फिल्म में एस. जे. सूर्या और कृति शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही योगी बाबू, सीमान, गौरी जी किशन, शाह रा, मालविका और सुनील रेड्डी जैसे दमदार कलाकारों की टोली भी है. ये राउडी पिक्चर्स और सेवन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा निर्मित है.

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Box Office Krithi Shetty Pradeep Ranganathan Love Insurance Kompany
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Love Insurance Kompany BO Day 1:'धुरंधर 2' और 'डकैत' पर भारी पड़ी 'लव इंश्योरेंस कंपनी', पहले दिन धमाकेदार की शुरुआत, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' और 'डकैत' पर भारी पड़ी 'लव इंश्योरेंस कंपनी', पहले दिन धमाकेदार की शुरुआत
तमिल सिनेमा
Dacoit BO Day 1: 'धुरंधर 2' की दहाड़ के आगे 'डकैत' ने भी दिखाया दम, जानें- अदिवि-मृणाल की फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन
'धुरंधर 2' की दहाड़ के आगे 'डकैत' ने भी दिखाया दम, जानें- ओपनिंग डे कलेक्शन
तमिल सिनेमा
Dacoit Box Office Day 1 Prediction: 'धुरंधर 2' के आगे बंपर ओपनिंग कर पाएगी डकैत? जानें- पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे बंपर ओपनिंग कर पाएगी डकैत? जानें- पहले दिन कितना कर सकती है कलेक्शन
तमिल सिनेमा
Dacoit First Review Out: आ गया अदिवी शेष और मृणाल की 'डकैत' का फर्स्ट रिव्यू, नानी बोले- 'ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है'
आ गया अदिवी शेष और मृणाल की 'डकैत' का फर्स्ट रिव्यू, नानी बोले- 'ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है'
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks: पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Tragedy: मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
विश्व
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
बॉलीवुड
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस, सामने आई Inside वीडियो
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब
होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
लाइफस्टाइल
Hot Dog Health Risk: क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget