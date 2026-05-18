सूर्या की 'करुप्पु'ने सिर्फ तीन दिन में रचा इतिहास, बनी वर्ल्डवाइड साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्म

तृषा कृष्णन और सूर्या की 'करुप्पु' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने उम्मीदों पर काफी हद तक खरा उतरते हुए धूम मचा दी. ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो में सिनेमा हॉल के अंदर दर्शकों को फिल्म के सीन्स के दौरान खुशी से झूमते, नाचते और उछलते हुए देखा जा सकता है. दर्शकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स का असर बॉक्स ऑफिस पर भी साफ दिखाई दे रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के सिर्फ तीन दिनों में ही बंपर कमाई कर ली है. चलिए यहां फिल्म के संडे कलेक्शन के आंकड़े जानते हैं.

'करुप्पु' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

सूर्या ने आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित फिल्म 'करुप्पू' से बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमबैक किया है. ये पौराणिक एक्शन ड्रामा ने देश-विदेश में जबरदस्त ओपनिंग की थी और फिर वीकेंड पर तो इसने गर्दा उड़ा दिया और कमाई में जबरदस्त उछाल दिखाया. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'करुप्पु' ने भारत में 15.50 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन इसने तेजी दिखाते हुए 24.15 करोड़ कमाए.

वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'करुप्पु' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 28.35 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'करुप्पु' की तीन दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 68 करोड़ रुपये हो गई है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 78.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

'करुप्पु' ने वर्ल्डवाइड तीन दिन में कितना कर लिया कलेक्शन?

'करुप्पु' ने ओवरसीज में 42 करोड़ रुपये का एडीशनल कलेक्शन किया है, इन आंकड़ों के साथ, फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल तीन दिनों का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 120.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सिर्फ तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना एक बड़ी उपलब्धि है.

'करुप्पु' वर्ल्डवाइड बनी तमिल की सबसे बड़ी फिल्म

सूर्या और तृषा की 'करुप्पु' ने रिलीज के महज तीन दिन में इतिहास रच दिया है. दरअसल ये फिल्म वर्ल्डवाइड 120.75 करोड़ की कमाई कर साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है. इसके साथ ही ही साल की पहली 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली तमिल फिल्म भी है.

2026 की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों की लिस्ट (कोईमोई के मुताबिक वर्ल्डवाइड कलेक्शन)

'करुप्पु'- 120.75 करोड़ (तीन दिन में)

परासक्ति: 84.75 करोड़ रुपये

थाई किझावी: 84.05 करोड़ रुपये

यूथ: 73.38 करोड़ रुपये

प्राइस: 70.78 करोड़ रुपये

लव इंश्योरेंस कंपनी: 61.92 करोड़ रुपये

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