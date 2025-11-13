दुलकर सलमान की तमिल फिल्म ‘कांथा’ इस शुक्रवार (14 नवंबर) को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. मेकर्स ने बुधवार शाम चेन्नई में सेल्वमनी सेल्वराज द्वारा निर्देशित इस फिल्म का स्पेशल प्रीव्यू होस्ट किया था. जिसके बाद बीती रात से ही सोशल मीडिया पर ‘कांथा’ के शुरुआती रिव्यूज़ आने शुरू हो गए. क्रिटिक्स, ट्रेड एक्सपर्ट और दर्शक दुलकर सलमान की फिल्म से बेहद इम्प्रेस हुए हैं और इसे एक्टर की बेस्ट फिल्म बता रहे हैं.

‘कांथा’ का आ गया फर्स्ट रिव्यू

‘कांथा’ का रिव्यू शेयर करते हुए एक ने लिखा, "बेहतरीन एंटरटेनिंग मर्डर मिस्ट्री ड्रामा. ज़बरदस्त स्क्रीनप्ले. हे भगवान! हाल के दिनों में दुलकर सलमान के बेस्ट रोल्स में से एक. अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस, भाग्यश्री बोरसे के लिए भी ह्यूज शाउटआउट, मस्ट वॉच फिल्म."

#Kaantha - ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ✨ 4.5/5 !!

Outstanding gripping murder mystery drama. Stunning screenplay. OMG 😱😱😱.. One of the best role of @dulQuer in recent times. Award winning performance. Huge shoutout for #bhagyashriborse as well. MUST WATCH FILM 👌 !! pic.twitter.com/W751fzlHGk — its cinema (@itsciiinema) November 12, 2025

दुलकर ने अपने किरदार से किया जस्टिस

एक अन्य ने ट्वीट किया, "क्या शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है! निर्देशक सेल्वा मणि सेल्वराज को बहुत-बहुत बधाई. फिल्म का पहला भाग ईगो क्लैश से भरा है और जबकि दूसरा भाग दिलचस्प इनवेस्टिगेशन थ्रिलर के रूप में सामने आता है. हमेशा की तरह नादिप्पु अराकान दुलकर ने अपने किरदार से पूरा जस्टिस किया. दूसरी तरफ, समुथ्राकनी ने एक कैरेक्टर किरदार के रूप में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म किया है. भाग्यश्री बोस की खास सराहना, जिन्होंने इस फिल्म में शानदार काम किया है. लोग इसे देखने के बाद उनके अभिनय की अलग से सराहना करेंगे.

उन्होंने इस फिल्म के जरिये दुनिया को अपने टैलेंट से इंट्रोड्यूस कराया है. राणा दग्गुबाती ने बेहतरीन अभिनय किया है, जिसने मसाला फ़िल्म को और भी दिलचस्प बना दिया है 6 साल तक कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दुलकर और राणा दग्गुबाती को बधाई.

#Kaantha - “ Masterpiece ⭐️⭐️⭐️⭐️ “



What a brilliant cinematic experience! Big applause to Dir #Selvamaniselvaraj 👏🏻👏🏻



First Half of the film is filled with the ego clash & whereas the second half goes as interesting investigate thriller. As usual the Nadippu Arakan #DulQuer… pic.twitter.com/r7YdyBZkI4 — Kolly Censor (@KollyCensor) November 12, 2025

कई अन्य ने भी फिल्म की खूब तारीफ की है

#Kaantha - ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

Outstanding gripping murder mystery drama. Stunning screenplay. OMG 😱😱😱.. One of the best role of @dulQuer in recent times. Award winning performance. Huge shoutout for #bhagyashriborse as well. MUST WATCH in theatres. DONT MISS IT. @dulQuer… pic.twitter.com/amtDlf1Nuy — Vasu Cinemas (@vasutheatre) November 12, 2025

कांथा के बारे में

कांथा पहले तमिल सुपरस्टार एम के त्यागराज भागवतर की बायोपिक बताई जा रही है. फिल्म में दुलकर सलमान के अलावा राणा दग्गुबाती, समुथिरकानी और भाग्यश्री बोरसे ने अहम रोल प्ले किया है.