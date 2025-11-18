हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाBox Office: 'कांथा' उन फिल्मों की लिस्ट में हो सकती है शामिल, जिन्हें कहते हैं 'लो बजट-बिग धमाका'

Box Office: 'कांथा' उन फिल्मों की लिस्ट में हो सकती है शामिल, जिन्हें कहते हैं 'लो बजट-बिग धमाका'

Kaantha Box Office Collection Day 5: दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' को आज बॉक्स ऑफिस पर पांचवां दिन हो चुका है. यहां जानिए फिल्म अजय देवगन की फिल्म के सामने कैसा कलेक्शन कर रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 18 Nov 2025 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ फिल्म 'कांथा' को 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था. फिल्म ने शुरुआती कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं की और न ही अभी बहुत ज्यादा कमा रही है. लेकिन लिमिटेड बजट होने की वजह से और फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलने से इसे देखने वालों की संख्या बहुत कम नहीं हुई है.

दुलकर सलमान और भाग्यश्री बोरसे की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आए आज 5 दिन हो चुके हैं और फिल्म अपना बजट निकालने के बहुत करीब पहुंच चुकी है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म की अब तक की कमाई कितनी हो चुकी है.

'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सिर्फ तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.35 करोड़ और दूसरे दिन 5 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे और चौथे दिन की कमाई 4.5 करोड़ और 1.8 रही.

वहीं आज यानी पांचवें दिन 8:10 बजे तक 1.33 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म ने टोटल 16.98 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

'कांथा' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक फिल्म को सिर्फ 40 करोड़ रुपये में तैयार किया गया है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने 4 दिनों में 26.45 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. अगर आज की घरेलू कमाई को इसमें जोड़ दें तो ये 28 करोड़ के आसपास पहुंचता है. यानी फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए अब सिर्फ 12 करोड़ के करीब ही कमाने हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Spirit Media (@thespiritmedia)

'कांथा' के बारे में

अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के साथ रिलीज हुई इस फिल्म को सेल्वमनी सेल्वराज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में साउथ के बड़े एक्टर दुलकर सलमान तो हैं ही, उनके साथ 'बाहुबली' के भल्लालदेव यानी राणा दग्गुबाती भी अहम रोल में हैं.

इस पीरियड थ्रिलर फिल्म में साउथ की फेमस एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे भी अहम भूमिका में हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 18 Nov 2025 08:10 PM (IST)
Tags :
DulQuer Salmaan Box Office BOX OFFICE COLLECTION Kaantha Kaantha Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Sheikh Hasina Death Penalty: शेख हसीना के पास क्या हैं विकल्प? INSIDE STORY | ABPLIVE
Dr Umar का पुराना वीडियो हुआ वायरल, कर रहा है जिहादी मानसिकता का समर्थन | ABPLIVE
SRINAGAR BLAST UPDATE: NOWGAM धमाके में क्या-क्या हुआ... शुरू से अंत तक जानिए पुरी कहनी!
India फिर आया Trump के tariff तूफान की चपेट में? | ABPLIVE
Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
'सबको निकाल देंगे तो रहेगा कौन?', तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD की बैठक की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
असम की सियासी शतरंज पर AIMIM का बड़ा दांव, गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, कहा- ‘राज्य में नहीं...’
आईपीएल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
इस नियम की वजह से IPL 2026 की नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे 3 दिग्गज खिलाड़ी, लिस्ट में इंग्लैंड कैप्टन भी शामिल
बॉलीवुड
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान से अलग होना चाहती हैं पत्नी, एक्टर ने बताई वजह
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: दुकान में घुसे खूंखार लुटेरे ने दुकानदार पर किया हमला तभी छोटी बच्ची की इस हरकत से पिघला दिल- वीडियो देख लोग हैरान
दुकान में घुसे खूंखार लुटेरे ने दुकानदार पर किया हमला तभी छोटी बच्ची की इस हरकत से पिघला दिल- वीडियो देख लोग हैरान
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget