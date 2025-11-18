Box Office: 'कांथा' उन फिल्मों की लिस्ट में हो सकती है शामिल, जिन्हें कहते हैं 'लो बजट-बिग धमाका'
Kaantha Box Office Collection Day 5: दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' को आज बॉक्स ऑफिस पर पांचवां दिन हो चुका है. यहां जानिए फिल्म अजय देवगन की फिल्म के सामने कैसा कलेक्शन कर रही है.
साउथ फिल्म 'कांथा' को 14 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था. फिल्म ने शुरुआती कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं की और न ही अभी बहुत ज्यादा कमा रही है. लेकिन लिमिटेड बजट होने की वजह से और फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलने से इसे देखने वालों की संख्या बहुत कम नहीं हुई है.
दुलकर सलमान और भाग्यश्री बोरसे की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आए आज 5 दिन हो चुके हैं और फिल्म अपना बजट निकालने के बहुत करीब पहुंच चुकी है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म की अब तक की कमाई कितनी हो चुकी है.
'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सिर्फ तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.35 करोड़ और दूसरे दिन 5 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे और चौथे दिन की कमाई 4.5 करोड़ और 1.8 रही.
वहीं आज यानी पांचवें दिन 8:10 बजे तक 1.33 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म ने टोटल 16.98 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.
'कांथा' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन
कोईमोई के मुताबिक फिल्म को सिर्फ 40 करोड़ रुपये में तैयार किया गया है. सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म ने 4 दिनों में 26.45 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. अगर आज की घरेलू कमाई को इसमें जोड़ दें तो ये 28 करोड़ के आसपास पहुंचता है. यानी फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए अब सिर्फ 12 करोड़ के करीब ही कमाने हैं.
'कांथा' के बारे में
अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के साथ रिलीज हुई इस फिल्म को सेल्वमनी सेल्वराज ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में साउथ के बड़े एक्टर दुलकर सलमान तो हैं ही, उनके साथ 'बाहुबली' के भल्लालदेव यानी राणा दग्गुबाती भी अहम रोल में हैं.
इस पीरियड थ्रिलर फिल्म में साउथ की फेमस एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे भी अहम भूमिका में हैं.
