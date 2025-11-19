सेल्वमनी सेल्वराज निर्देशित फिल्म ‘कांथा’ में दुलकर सलमान, भाग्यश्री बोरसे, समुथिरकानी और राणा दग्गुबाती ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसने शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की. लेकिन वीकडेज में ‘कांथा’ का खेल बिगड़ गया है और इसके कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. चौथे दिन फिल्म की कमाई में काफी मंदी देखी गई. चलिए जानते हैं रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को ‘कांथा’ ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाए हैं?

‘कांथा’ ने 5वें दिन कितनी की कमाई?

दुलकर सलमान की मच अवेटेड पीरियड ड्रामा 'कांथा' को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है बावजूद इसके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. खासतौर पर ये फिल्म वीकडेज में दर्शकों के लिए तरसती हुई नजर आ रही है. ऐसे में इसकी कमाई की रफ्तार भी पटरी से उतर गई है. वैसे इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 15 करोड़ की कमाई की थी लेकिन वीकडेज में एंट्री करते ही इसके कलेक्शन को भारी झटका लगा है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो 'कांथा' ने पहले दिन 4.35 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 5 करोड़ कमाए. वहीं तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 4.5 करोड़ और चौथे दिन 1.8 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांथा' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को 1.75 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'कांथा' की 5 दिनों की कुल कमाई अब 17.40 करोड़ रुपये हो गई है.

'कांथा' बजट निकालने से कितनी दूर

'कांथा' की कमाई में बेशक गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन ये फिल्म अपने बजट वसूलने से बेहद करीब पहुंच चुकी है. दरअसल इस फिल्म ने दुनिया भर में रिलीज के चार दीनो में 26.45 करड़ की कमाई की है. वहीं अगर 5वें दिन की कमाई को मिलाकर इसका वर्ल्डवाइड कलेत्शन 28 करोड़ के करीब हो जाता है. वहीं ये फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनी हुई बताई जा रही है. ऐसे में 'कांथा' ने वर्ल्डवाइड अपनी आधी से ज्यदा लागत वसूल कर ली है. अब अपना बजट वसूलने के लिए इसके 12 करोड़ और कमाने हैं. दूसरे वीकेंड तक उम्मीद है कि फिल्म ये आंकड़ा पार कर जाएगी और इसी के साथ ये हिट का टैग भी हासिल कर लेगी.