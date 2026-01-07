Jan Nayagan Cast Fees: थलपति विजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- बॉबी देओल सहित बाकी कलाकारों को कितनी मिली फीस?
Jan Nayagan Cast Fees: थलपति विजय की 'जन नायकन' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट ने कितनी फीस वसूली है.
थलपति विजय स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' पोंगल के त्योहार पर 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. एच. विनोद द्वारा निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म का ट्रेलर 3 जनवरी, 2026 को जारी किया गया था. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चल रही चर्चा के बीच चलिए जानते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट ने कितनी मोटी फीस वसूली है?
थलपति विजय ने वसूली सबसे मोटी फीस
थलपति विजय ने 'जन नायकन' से सबसे ज्यादा फीस वसूली है. हालांकि अभिनेता या फिल्म निर्माताओं ने इस रकम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिल्मबीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सुपरस्टार ने 220 करोड़ रुपये की मोटी रकम वसूली है. इसी के साथ थलपति भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं.
बॉबी से पूजा हेगड़े तक ने कितनी वसूली फीस?
फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, मामिता बिजू और अन्य शामिल हैं. फिल्मबीट की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले बॉबी देओल को लगभग 3 करोड़ रुपये लिए गए हैं. वहीं 'जन नायकन' की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी 'एनिमल' अभिनेता के बराबर ही फीस ली. उन्होंने भी 3 करोड़ रुपये लिए. वहीं, अभिनेत्री मामिता बिजू ने कथित तौर पर इस तमिल फिल्म के लिए 60 लाख रुपये वसूले हैं.
डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर ने कितनी ली फीस?
फिल्म 'जन नायकन' के निर्देशक एच. विनोद, अपनी दमदार और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की फीस ली है. वहीं, फिल्म के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने कथित तौर पर 'जन नायकन' के लिए 13 करोड़ रुपये लिए हैं. अगर इन आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो अनिरुद्ध फिल्म के तीसरे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सदस्य हैं.
'जन नायकन' का कितना है बजट?
फ़िल्मीबीट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन नायकन' 380 करोड़ रुपये के बजट में बनी है. खबरों के मुताबिक, यह अब तक की सबसे महंगी तमिल फिल्मों में से एक है. अब देखने वाली बात होगी कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.
'जन नायकन' है थलपति विजय की आखिरी फिल्म
थलपति विजय के दिल में 'जन नायकन' की एक खास जगह है, क्योंकि राजनीति में आने से पहले यह उनकी आखिरी फिल्म होगी. फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान, थलपति विजय ने बताया था कि वे अभिनय छोड़कर राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं पता कि यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी आखिरी फिल्म थोड़ी दुखदायी है, है ना? आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं?"
