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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमारजनीकांत की 'जेलर 2' का 11वें दिन भी कहर, धमाकेदार हुई कमाई, कॉलीवुड का बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

रजनीकांत की 'जेलर 2' का 11वें दिन भी कहर, धमाकेदार हुई कमाई, कॉलीवुड का बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

Jailer 2 Box Office Collection Day 11: रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर गजब का परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 11वें दिन भी इस फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन किया और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Oct 2026 07:46 AM (IST)
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रजनीकांत की 'जेलर 2' तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी  भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत बनी हुई है और हर दिन अच्छी कमाई कर रही है. इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को शानदार परफॉर्म किया और अब संडे को भी ये एक और ऐतिहासिक दिन दर्ज कराया है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'जेलर 2' ने 11वें दिन कितना किया कलेक्शन?
रजनीकांत की 'जेलर 2' अपनी रफ़्तार बनाए हुए है और भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा रही है. एक ऐतिहासिक ओपनिंग हफ्ते के बाद, यह फिल्म अपने दूसरे वीक में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. दूसरे शुक्रवार को मज़बूत कमाई करने के बाद इस फिल्म ने दूसरे शनिवार को ज़बरदस्त उछाल देखाते हुए धमाकेदार कमाई की और दूसरे संडे तो इसने बवाल ही काट दिया.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'जेलर 2' ने अपने पहले हफ्ते में 334.35 करोड़ की कमाई की थी.
  • इसके बाद इस फिल्म ने 9वें दिन 14.40 करोड़ कमाए.
  • फिर 10वें दिन 'जेलर 2' ने अपनी रफ्तार तेज की और 24.15 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया.
  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 25.70 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 11 दिनों की नेट कमाई अब 399.70 करोड़ रुपये हो गई है.

कॉलीवुड की बनी दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
'जेलर 2' रिलीज के 11वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 25.70 करोड़ रुपये (नेट) की बड़ी कमाई की है. इसके साथ ही ये फिल्म भारत में कॉलीवुड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 'दूसरा संडे' दर्ज किया है. इसने रजनीकांत की ही फिल्म '2.0' के दूसरे रविवार के 24 करोड़ रुपये (नेट) के कलेक्शन को मात देकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

भारत में दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कॉलीवुड फिल्में

  • जेलर 2- 25.70 करोड़
  • 2.0 – 24 करोड़
  • लियो – 16.55 करोड़
  • जेलर – 16.5 करोड़
  • पोन्नियिन सेलवन 1 – 15.7 करोड़
  • द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम – 15 करोड़

तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने से कितनी दूर है 'जेलर 2’ ?
390 करोड़ (नेट) की कमाई के साथ, 'जेलर 2' फिलहाल भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म है. टॉप पर पहुंचने के लिए, इसे '2.0' (407.05 करोड़) को पीछे छोड़ना होगा, जो इससे सिर्फ 6.30 करोड़ दूर है. दूसरे मंडे को यह एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म यकीनन 2.0 को मात देकर कॉलीवुड (तमिल सिनेमा) की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास रच देगी.

भारत में कॉलीवुड की टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में

  • 2.0 – 407.05 करोड़
  • जेलर 2 – 398.70 करोड़ (11 दिन)
  • जेलर – 348.55 करोड़
  • लियो – 341.04 करोड़
  • कुली – 285.01 करोड़
  • पोन्नियिन सेलवन 1 – 266.54 करोड़
  • द ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम – 252.71 करोड़
  • विक्रम – 247.32 करोड़
  • अमरन – 220.05 करोड़
  • जना नायकन – 198.57 करोड़

 

Published at : 26 Oct 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Jailer 2
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