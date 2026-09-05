Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाफ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन

फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन

फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर मिर्जापुर द मूवी का डंका बजा लेकिन हनुमान अंश ने भी कमाल का कलेक्शन किया. वहीं टॉक्सिक दम तोड़ती नजर आई, यहां सभी का कलेक्शन जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 09:48 AM (IST)
Preferred Sources

शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर काफी हलचल नजर आई. दरअसल साल की मच अवेटेड फिल्म मिर्जापुर द मूवी फ्राइडे को रिलीज हुई. इस नई फिल्म ने आते ही टिकट खिड़की पर तहलका मचा दिया है. वहीं मिर्जापुर द मूवी के आने से सिनेमाघरों में माजूद कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में सहमी नजर आई. चलिए यहां फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

मिर्जापुर द मूवी ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?
'मिर्ज़ापुर द मूवी' की बॉक्स ऑफ़िस पर शानदार शुरुआत हुई है.  ये फिल्म प्राइम वीडियो की हिट सीरीज पर आधारित है. इसमें पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित) और दिव्येंदु शर्मा (मुन्ना भैया) के हिट किरदार फिर से नजर आ रहे हैं. फिल्म में रवि किशन भी बब्बन यादव के रोल में दिखाई दिए.

  • इसी के साथ सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जापुर द मूवी ने रिलीज के पहले दिन 24.75 करोड़ से ओपनिंग की है.
  • इसमें हिंदी से इसने 24.60 करोड़ और तेलुगु से 0.15 करोड़ कमाए हैं.


फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन

ये भी पढ़ें:-'धमाल 4' से 'GDN' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई ये 8 धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

टॉक्सिक ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?
मिर्जापुर द मूवी के आते ही यश की 500 करोड़ी टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया. फिल्म रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 2 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक टॉक्सिक ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 1.75 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ टॉक्सिक की 10 दिनों की कुल नेट कमाई अब 241.05 करोड़ रुपये हो गई है.


फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन

इरुमुडी ने तीसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?
रवि तेजा की इरुमुडी बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूत बनी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को कमाई में तेजी भी दिखाई.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इरुमुडी ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 4. 65 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 15 दिनों की कुल नेट कमाई अब 154.40 करोड़ रुपये हो गई है.


फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन

हनुमान अंश ने पांचवें फ्राइडे कितनी की कमाई?
मिर्जापुर द मूवी के आने के बाद भी डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश पर कोई असर नहीं पड़ा है. फिल्म ने रिलीज के 29वें दिन यानी पांचवें फ्राइडे को भी हैरान कर देने वाला कलेक्शन किया. ये अब 100 करोड़ी बनने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है. इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान अंश ने रिलीज के 29वें दिन यानी पांचवें फ्राइडे को 10 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 29 दिनों की कुल नेट कमाई अब 82.88 करोड़ रुपये हो गई है.

    फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन

ये भी पढ़ें:- अजय देवगन की 'धमाल 4' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

Published at : 05 Sep 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Friday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
'हनुमान अंश' ने थर्सडे को की बंपर कमाई, 'टॉक्सिक' का बुरा हाल, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने थर्सडे को की बंपर कमाई, 'टॉक्सिक' का हुआ बुरा हाल
तमिल सिनेमा
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
तमिल सिनेमा
'जन नायकन' बनी वर्ल्डवाइड कॉलीवुड की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन
'जन नायकन' का थिएट्रिकल सफर खत्म, जानें- कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन
तमिल सिनेमा
बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन
बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में बाढ़, 6.65 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
'गुनाह करने पर...', स्वतंत्र भारद्वाज मामले पर RLD का आया बयान
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget