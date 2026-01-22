मूवी लवर्स के लिए साल 2026 काफी एक्साइटिंग रहने वाला है. दरअसल इस साल कई शानदार फैंटेसी फिल्मों का तूफान आने वाला है, जिनमें डिवाइन इंडियन वॉरियर से लेकर स्पेस मसीहाओं तक, हर तरह के किरदार देखने को मिलेंगे. तो मैजिक और भरपूर एक्शन से भरे इस साल के लिए अपने पॉपकॉर्न तैयार रखें. लेकिन इससे पहले चलिए यहां साल 2026 में रिलीज होने वाली फैंटेसी फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते.

नागजिला: नाग लोक का पहला कांड

नागजिला: नाग लोक का पहला कांड साल 2026 में रिलीज होने वाली मच अवेटेड फैंटेसी फिल्म है. मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित इस अनोखी मॉन्स्टर फैंटेसी फिल्म में कार्तिक आर्यन और श्रीलीला लीड रोल में हैं. फिल्म में कार्तिक एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जो एक विशाल, शक्तिशाली सर्प में बदल जाता है. फिल्म में रोमांच, कॉमेडी और मॉन्स्टर एक्शन का यूनिक ब्लेंड है. बता दें कि नागज़िला 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें शानदार वॉर सीन दिखाए गए हैं. नाग लोक की कहानियों के फैंस को यह सफर खास तौर पर दिलचस्प लगेगा.





अधीरा

शरण कोप्पिसेट्टी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कल्याण दासारी और एसजे सूर्या मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी है जिसे पता चलता है कि उसके पास बिजली और गरजने की शक्तियां हैं. जब वह एक खूंखार खलनायक का सामना करता है, तो प्राचीन रहस्य उजागर होने लगते हैं. इंडियन सुपरहीरो यूनिवर्स का पार्ट अधीरा में भरपूर एक्शन और शानदार स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.





'ड्यून: पार्ट थ्री'

डेनिस विलेन्यूव द्वारा निर्देशित इस सागा का फाइनल चैप्टर टिमोथी चालमेट और ज़ेंडाया स्टारर है. पॉल एट्रीडेस को गैलेक्सी में अपने "पवित्र युद्ध" के परिणामों का सामना करना होगा. फिल्म अर्राकिस के हॉन्टिंग रेगिस्तानी लैंडस्केप में लौटती है, जहां राजनीतिक षड्यंत्र और रहस्यमय भविष्यवाणी का ब्लेंड देखने को मिलता है. यह साइंस फिक्शन ट्राइलॉजी का शानदार एंड होगी. ड्यून: पार्ट थ्री इस साल दिसंबर में रिलीज हो सकती है.

'द ओडिसी'

क्रिस्टोफर नोलन ने मैट डेमन और ऐनी हैथवे स्टारर इस एपिक ग्रीक फैंटेसी फिल्म में अपने सिग्नेचर विजन को दिखाया है. फिल्म में ओडीसियस की रहस्यमय और खतरनाक जमीन पर दस साल की मुश्किलों से भरी जर्नी दिखाई गई है. प्रैक्टिल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, नोलन ने भयानक राक्षसों और कॉस्मिक पजल को क्रिएट किया है, साथ ही मानवीय सहनशक्ति, भाग्य और वास्तविकता जैसी थीम को भी दिखाया है. ये फिल्म 17 जुलाई 2026 को रिलीज होगी.

‘महाकाली'

पूजा अपर्णा कोल्लुरु द्वारा निर्देशित इस दमदार सुपरहीरो फिल्म में भूमि शेट्टी लीड रोल में हैं और यह प्रशांत वर्मा के सुपरहीरो यूनिवर्स में पहली फीमेल सुपरहीरो फिल्म है. कहानी एक योद्धा देवी की है जो आशा की किरण बनकर उभरती है. शानदार विजुअल्स और इंटेंस डिवाइन बैटल के साथ, फिल्म प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष को दिखाती है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना भी अहम किरदार में नजर आएंगे. महाकाली की कंफर्म रिलीज डेट अभी अनाउंस होन बाकी है.





'कल्कि 2'

नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस सीक्वल में प्रभास और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में हैं. कहानी कल्कि अवतार के अंतिम युद्धों में गहराई से उतरती है, जिसमें प्राचीन पौराणिक कथाओं को एक अंधेरे, भविष्यवादी दुनिया के साथ मिलाया गया है. इसका पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर रहा था और अब फैंस को कल्कि 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. कल्कि 2 की भी अभी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है लेकिन ये इस साल के एंड में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.





'रामायण: पार्ट 1'

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस भव्य फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म भगवान राम के जीवन के शुरुआती, रहस्यमय चैप्टर पर बेस्ड है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्राचीन राज्यों और दैवीय संघर्षों को दिखाया गया है. रामायण पार्ट 1 में सनी देओल, यश, रवि दुबे सहित कई और कलाकार अहम रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म इस साल नवंबर में रिलीज होगी. वहीं इसका दूसरा पार्ट साल 2027 में आएगा.



