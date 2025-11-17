Bison Kaalamaadan OTT Release Date: तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा ‘बाइसन कालामादान’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Bison Kaalamaadan OTT Release Date: तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा ‘बाइसन कालामादान’ की ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है. इसकी डिजीटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग की डेट भी अनाउंस हो गई है.
तमिल सिनेमा ने इस साल कुछ शानदार फ़िल्में दी हैं, और ‘बाइसन कालामादान’ भी सबसे चर्चित फ़िल्मों में से एक है. मारी सेल्वराज द्वारा निर्देशित ध्रुव विक्रम स्टारर ये फिल्म 17 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा को न केवल अपने एंटरटेनिंग प्लॉट के लिए, बल्कि अपनी इमोशनल डेप्थ और सोशल रेलिवेंस के लिए भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. वहीं सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के हफ़्तों बाद भी अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है. चलिए यहां जानते हैं ‘बाइसन कालामादान’ ओटीटी पर कब और कहां दस्तक देगी?
‘बाइसन कालामादान’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
मेकर्स ने ऑफिशियली तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा ‘बाइसन कालामादान’ की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. इस फिल्म के डिजिटल राइट्स ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म मनेटफ्लिक्स ने हासिल किए हैं. और ये 21 नवंबर, 2025 से स्ट्रीमिंग शुरू होगी. नेटफ्लिक्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह फ़िल्म न केवल तमिल में, बल्कि तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी उपलब्ध होगी, जिससे यह कहानी कई भाषाओं के जरिये ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सकेगी.
प्ले'फॉर्म ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन मे लिखा है, “ कबड्डी आपके लिए शायद सिर्फ एक खेल हो. लेकिन किट्टन के लिए, कबड्डी ही उसकी पूरी ज़िंदगी है. नेटफ्लिक्स पर देखें "बाइसन", 21 नवंबर को तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में."
‘बाइसन कालामादान’ के बारे में
मारी सेल्वराज द्वारा निर्देशित ‘बाइसन कालामादान’ 1990 के दशक के ग्रामीण तमिलनाडु के बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जो जाति-आधारित तनावों और डिस्ट्रिक्ट राइवलरी को दिखाती है. कहानी कबड्डी खिलाड़ी मनाथी गणेशन की लाइफ से इंस्पायर है, जो कबड्डी को सिर्फ़ एक खेल के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व और पहचान के प्रेजेंट ररता है. सेल्वराज की इस फ़िल्म को क्रिटिक्स से काफ़ी तारीफ मिली थी.
फिल्म में ध्रुव विक्रम ने लीड रोल प्ले किया है जबकि सपोर्टिंग कलाकारों में पसुपति, राजिशा विजयन, अमीर और लाल शामलि हैं. हर किरदार ने कहानी में अहम भूमिका निभाई है.
