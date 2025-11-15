प्रभास की 'बाहुबली- द एपिक' इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों का एडिट वर्जन है. ये फिल्म हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं री रिलीज 'बाहुबली- द एपिक' ने जहां अच्छी खासी कमाई कर ली है तो वहीं इसने इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. चलिए जानते हैं 'बाहुबली- द एपिक' ने क्या उपलब्धि हासिल की है.

'बाहुबली- द एपिक' बनी देश की सबसे बड़ी री-रिलीज फिल्म

बता दें कि एसएस राजामौली, प्रभास और राणा दग्गुबाती की 'बाहुबली- द एपिक' अब 33.23 करोड़ रुपये की कुल कमाई के साथ भारत में सबसे बड़ी री-रिलीज़ फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम' को पछाड़ कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दरअसल 2024 में अपनी री-रिलीज़ पर 'सनम तेरी कसम' ने टिकट खिड़की से 33.18 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

गौरतलब है कि भारतीय टिकट खिड़की पर आमतौर पर नई रिलीज़ ही आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोविड के कारण, जहां नई फ़िल्में अभी बन रही थीं और जो बन चुकी थीं, वे फ्लॉप हो रही थीं तो उस दौरान पुरानी फ़िल्मों को फिर से रिलीज़ करने के ट्रेंड ने ज़ोर पकड़ा. इसी के साथ जहां 'लैला मजनू', 'रॉकस्टार' और 'तुम्बाड' जैसी री रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वहीं एसएस राजामौली की 'बाहुबली- द एपिक', जो दोनों बाहुबली फिल्मों का री-कट वर्ज़न है, ने अब यह रास्ता दिखाया है कि कैसे एक पुरानी फिल्म को रीपैकेज करके दर्शकों के सामने पेश किया जा सकता है और ये भी दर्शकों को पसंद आ सकती है.

'बाहुबली- द एपिक' री रिलीज फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर पहुंची

'बाहुबली- द एपिक' की जर्नी बहुत आसान नहीं रही है, एक शानदार शुरुआत के बाद जहां फिल्म ने प्रीमियर शो सहित तीन दिनों में 24.35 करोड़ रुपये जमा किए तो इसके बाद फिल्म का कलेक्शन गिरता चला गया. हालांकि ये फिल्म रिलीज के 15वें दिन री रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप पोजिशन हासिल करने में सफल रही, जहां इसने 7 लाख रुपये जमा किए.