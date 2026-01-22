सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म के रिलीज में कुछ ही समय बचा है, और फिल्म की पूरी कास्ट प्रमोशन करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है. अब सनी देओल ने 'बॉर्डर-2' की शूटिंग से जुड़ी कुछ झलकियां शेयर की हैं, जिसमें वे सनी देओल से 'फतेह सिंह कलेर' बनते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें 'बॉर्डर-2' की शूटिंग के कुछ हिस्से को दिखाया गया है. वीडियो में अभिनेता सनी देओल सिपाही फतेह सिंह कलेर बनते दिख रहे हैं. उनका मेकअप हो रहा है और पगड़ी पहनाई जा रही है. वीडियो में अभिनेता के एक्शन सीन को भी दिखाया गया है, जहां वे बंदूक लेकर दुश्मनों से लड़ते दिख रहे हैं. वीडियो से साफ है कि एक्शन सीन फिल्माने में मेकर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी है.

खास बात ये है कि फिल्म में अभिनेता ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है, बल्कि हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए डायरेक्शन भी किया है. वीडियो में अभिनेता सीन के लिए डायरेक्शन देते हुए भी दिख रहे हैं. शूटिंग के खत्म होने के बाद अभिनेता इमोशनल स्पीच भी देते हैं. वीडियो बहुत ही प्यारा है, जिसे शेयर कर अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'शुक्रवार से बॉर्डर-2 आप सब की है. उससे पहले कुछ झलकियां बॉर्डर-2 के मेरे सफर की.

फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल प्ले किया था, लेकिन अब वे 'फतेह सिंह कलेर' का रोल प्ले कर रहे हैं. दर्शकों को पहले लगा था कि 'बॉर्डर' को आगे बढ़ाते हुए सनी देओल के किरदार में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. अभिनेता 'बॉर्डर-2' में नए अवतार में नजर आएंगे. फिल्म में वरुण धवन, होशियार सिंह दहिया, अहान शेट्टी, लेफ्टिनेंट कमांडर एम. एस. रावत और दिलजीत दोसांझ निर्मलजीत सिंह सेखों का रोल प्ले कर रहे हैं.

फिल्म को बिना किसी कट के यूए 13 प्लस के सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया जाएगा. फिल्म में हिंसक सीन्स की वजह से 13 साल से छोटे बच्चे फिल्म को नहीं देख पाएंगे. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अभी तक फिल्म की एडवांस बुकिंग के आधार पर फिल्म 3.34 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है.

ये भी पढ़ें:-टीवी पर अक्षय कुमार ने खोली वाइफ ट्विंकल खन्ना की पोल, बोले-'गुस्से में बेड गीला...'