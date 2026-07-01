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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'ये महिलाओं का अपमान है...' यश की 'टॉक्सिक' के 'लेडीज एंड लेडीज' टीजर पर फूटा लोगों का गुस्सा

'ये महिलाओं का अपमान है...' यश की 'टॉक्सिक' के 'लेडीज एंड लेडीज' टीजर पर फूटा लोगों का गुस्सा

Toxic: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का एक नया टीजर रिलीज किया, जिसका नाम 'लेडीज एंड लेडीज' है. इस टीजर का मकसद सिर्फ फिल्म की फीमेल स्टार कास्ट को इंट्रोड्यूस करना था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 01 Jul 2026 07:27 PM (IST)
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कन्नड़ सुपरस्टार यश पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चर्चा में हैं. इस पीरियड ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने 'टॉक्सिक' का एक नया टीजर रिलीज किया, जिसका नाम 'लेडीज एंड लेडीज' है. इस टीजर का मकसद सिर्फ फिल्म की फीमेल स्टार कास्ट को दिखाना था.

'लेडीज एंड लेडीज' टीजर हुआ रिलीज
इस फिल्म यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसी हसीनाएं नजर आने वाली हैं. 'लेडीज एंड लेडीज' टीजर में इन सभी एक्ट्रेसेस की पहली झलक दिखाई गई है. हालांकि, टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. कई यूजर्स ने इसके कॉन्सेप्ट और महिलाओं के रोल पर सवाल उठाते हुए मेकर्स और यश को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. 

 
 
 
 
 
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मेकर्स पर भड़के लोग
एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस फिल्म को किसी महिला ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ये फिल्म सिर्फ पुरुषों के नजरिए को ध्यान में रखकर बनाई गई है.' 

दूसरे ने लिखा, 'यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी फिल्म किसी महिला ने डायरेक्ट की है. ऐसी कई महिला डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने पुरुष किरदारों को वाइल्ड प्लेबॉय के तौर पर दिखाया है.'

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office: मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' ने कर डाली बंपर कमाई, 'कॉकटेल 2' भी पड़ी भारी, जानें-सभी फिल्मों का कलेक्शन

बहुत घटिया टीजर है...
एक ने लिखा, 'माफ़ करना, लेकिन टॉक्सिक का नया टीजर बहुत ही घटिया है. उन्होंने इसे एक बहुत ही आर्टिस्टिक, साइकोलॉजिकल "बड़ों के लिए फ़ेयरी टेल" की तरह पेश करने की कोशिश की, लेकिन असल में ये सुर्खियां बटोरने के लिए सस्ती अश्लीलता और शॉक वैल्यू पर ही टिका है. पूरी तरह से निराशाजनक.'

'धुरंधर' के सामने 'टॉक्सिक' कॉमेडी है'
एक लिखते हैं, 'बॉलीवुड 'धुरंधर' जैसी फ़िल्में बनाकर भारत का नाम रोशन कर रहा है, वहीं साउथ वाले अभी भी महिलाओं को सिर्फ़ 'सेक्स ऑब्जेक्ट' की तरह दिखा रहे हैं. और वो आखिरी डायलॉग क्या था? 'धुरंधर' के सामने तो 'टॉक्सिक' फ़िल्म भी कॉमेडी लगती है.'

कहानी उलझी हुई है...
एक यूजर ने लिखा, 'टॉक्सिक का टीजर मुझे पसंद नहीं आया. डायलॉग्स औरतों से नफ़रत करने वाले हैं. उन्होंने एक्शन तो बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन कहानी बहुत उलझी हुई लग रही है.' एक ने लिखा, 'मुझे न्यूडिटी या सेक्स से जुड़ी भाषा से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जिस तरह से इसे दिखाया गया है, उससे दिक्कत है. कामुक और अजीब लगने के बीच एक बारीक फ़र्क होता है और मैंने जो देखा है, उससे लगता है कि टॉक्सिक के मेकर्स को इस फ़र्क का पता नहीं है.'

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?
बता दें कि 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. गीतू मोहनदास फिल्म की डायरेक्टर हैं. इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी है. फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के. नारायण और यश हैं.

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Published at : 01 Jul 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic'
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