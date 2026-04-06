हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकियारा-तारा से नयनतारा तक, कितनी पढ़ी लिखीं हैं 'टॉक्सिक' की ये 5 हसीनाएं, जाने एक्ट्रेसेस के एजुकेशन डिटेल्स

कियारा-तारा से नयनतारा तक, कितनी पढ़ी लिखीं हैं 'टॉक्सिक' की ये 5 हसीनाएं, जाने एक्ट्रेसेस के एजुकेशन डिटेल्स

Toxic Film Actress Education: अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है. इस फिल्म में एक साथ पांच एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं. आइए जानते हैं ये कितनी पढ़ी लिखीं हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है. फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर भी जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि पांच एक्ट्रेसेस नजर आने वाली है. फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत धमाल मचाने को तैयार है. आइए जानते है ये हसीनाएं कितनी पढ़ी लिखीं है. 

कितनी पढ़ी लिखीं हैं कियारा अडवाणी?

  • बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ था.
  • उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है.
  • इसके बाद एक्ट्रेस ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.  
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KIARA (@kiaraaliaadvani)

तारा सुतारिया के पास है कौन सी डिग्री?

  • तारा सुतारिया ने मुंबई के सेंट एंड्रयू कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से मास मीडिया में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
  • उन्होंने बैले, मॉडर्न और लैटिन अमेरिकी डांस में यूके की इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी लिया है. 
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

कितनी पढ़ी लिखीं हैं नयनतारा?

  • नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को हुआ था, वो साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं.
  • एक्ट्रेस नयनतारा ने तिरुवल्ला के मार्थोमा कॉलेज से इंग्लिशन लिट्रेचर में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by N A Y A N T H A R A (@nayanthara)

रुक्मिणी वसंत के पास है ये डिग्री

  • रुक्मिणी वसंत ने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु के आर्मी स्कूल, एयर फोर्स स्कूल और सेंटर फॉर लर्निंग से पूरी की है.
  • उन्होंने बंगलौर के माउंट कार्मेल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स (RADA) से अभिनय में डिग्री हासिल की है. 
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rukmini Vasanth (@rukmini_vasanth)

हुमा कुरैशी कि एजुकेशन डिटेल्स क्या हैं?

  • हुमा कुरैशी का जन्म 28 जुलाई, 1986 दिल्ली में हुआ था. 
  • हुमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर गार्गी कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Huma Qureshi (@iamhumaq)

वहीं फिल्म की बात करें तो इसमें यश लीड रोल में हैं. फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani Tara Sutaria Nayanthara 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
कियारा-तारा से नयनतारा तक, कितनी पढ़ी लिखीं हैं 'टॉक्सिक' की ये 5 हसीनाएं, जाने एक्ट्रेसेस के एजुकेशन डिटेल्स
कियारा-तारा से नयनतारा तक, कितनी पढ़ी लिखीं हैं 'टॉक्सिक' की ये 5 हसीनाएं?
साउथ सिनेमा
Box Office: 6 करोड़ लागत और कमाई 50 करोड़ के पार, 'धुरंधर 2' के आगे ये फिल्म कर रही छप्पर फाड़ कमाई
6 करोड़ लागत और कमाई 50 करोड़ के पार 'धुरंधर 2' की के आगे इस ने काटा बवाल
साउथ सिनेमा
Dacoit BO Day 1 Prediction: क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
क्या ‘डकैत’ बन पाएगी टॉलीवुड की इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- प्रीडिक्शन
साउथ सिनेमा
धनुष संग टूटी दोस्ती पर छलका नयनतारा के पति विग्नेश का दर्द, बोले- 'वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है'
धनुष संग टूटी दोस्ती पर छलका नयनतारा के पति विग्नेश का दर्द, बोले- 'वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
ईरान ने मांगी भारत से मदद तो इस शख्स ने खरीदा 25 हजार का 1 अंडा, बोला- 'अपने नेता के आदेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा
UP Panchayat Chunav समय पर नहीं होंगे? इस वजह से टल सकते हैं इलेक्शन, ओपी राजभर ने किया ये दावा
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा, बोलीं- ‘लगा कि लोग नफरत करते हैं’
'धड़क' की रिलीज के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं जाह्नवी कपूर, खुद किया खुलासा
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत और रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से क्या हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भारत-रूस घुमाया फोन, अराघची की जयशंकर-लावरोव से हुई बात, आ गया एक्शन का टाइम?
जनरल नॉलेज
क्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
क्या‌ LPG की तरह‌ PNG का भी किया जा सकता है इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, जानें क्या है प्रकिया?
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget