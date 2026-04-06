कियारा-तारा से नयनतारा तक, कितनी पढ़ी लिखीं हैं 'टॉक्सिक' की ये 5 हसीनाएं, जाने एक्ट्रेसेस के एजुकेशन डिटेल्स
Toxic Film Actress Education: अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है. इस फिल्म में एक साथ पांच एक्ट्रेसेस नजर आने वाली हैं. आइए जानते हैं ये कितनी पढ़ी लिखीं हैं.
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे है. फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर भी जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि पांच एक्ट्रेसेस नजर आने वाली है. फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत धमाल मचाने को तैयार है. आइए जानते है ये हसीनाएं कितनी पढ़ी लिखीं है.
कितनी पढ़ी लिखीं हैं कियारा अडवाणी?
- बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ था.
- उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है.
- इसके बाद एक्ट्रेस ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.
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तारा सुतारिया के पास है कौन सी डिग्री?
- तारा सुतारिया ने मुंबई के सेंट एंड्रयू कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से मास मीडिया में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
- उन्होंने बैले, मॉडर्न और लैटिन अमेरिकी डांस में यूके की इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी लिया है.
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कितनी पढ़ी लिखीं हैं नयनतारा?
- नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को हुआ था, वो साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं.
- एक्ट्रेस नयनतारा ने तिरुवल्ला के मार्थोमा कॉलेज से इंग्लिशन लिट्रेचर में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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रुक्मिणी वसंत के पास है ये डिग्री
- रुक्मिणी वसंत ने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु के आर्मी स्कूल, एयर फोर्स स्कूल और सेंटर फॉर लर्निंग से पूरी की है.
- उन्होंने बंगलौर के माउंट कार्मेल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स (RADA) से अभिनय में डिग्री हासिल की है.
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हुमा कुरैशी कि एजुकेशन डिटेल्स क्या हैं?
- हुमा कुरैशी का जन्म 28 जुलाई, 1986 दिल्ली में हुआ था.
- हुमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर गार्गी कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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वहीं फिल्म की बात करें तो इसमें यश लीड रोल में हैं. फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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Source: IOCL