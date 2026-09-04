यश की 'टॉक्सिक' का इंग्लिश वर्जन रिलीज, कन्नड़ से 17 मिनट छोटी है फिल्म

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' रिलीज के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है. 26 अगस्त को रिलीज हुई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. वहीं, अब मेकर्स ने 'टॉक्सिक' का इंग्लिश वर्जन भी 4 सितंबर 2026 को भारत में रिलीज कर दिया है. खास बात ये है कि फिल्म का इंग्लिश वर्जन कन्नड़ वर्जन से करीब 17 मिनट छोटा है.

17 मिनट छोटा है 'टॉक्सिक' का इंग्लिश वर्जन

आमतौर पर साउथ की फिल्मों को दूसरी भाषाओं में डब करके रिलीज किया जाता है, लेकिन 'टॉक्सिक' का इंग्लिश वर्जन थोड़ा अलग है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म को कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एक साथ शूट और लिखा गया था. इसके बाद इसे हिंदी समेत दूसरी भारतीय भाषाओं में डब किया गया. 'टॉक्सिक' के इंग्लिश वर्जन को एक अलग थिएट्रीकल कट के तौर पर रिलीज किया गया है. खास बात ये है कि इसका रनटाइम कन्नड़ वर्जन के मुकाबले 17 मिनट कम रखा गया है.

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कन्नड़ से छोटा है इंग्लिश कट

'टॉक्सिक' के कन्नड़ और इंग्लिश वर्जन के रनटाइम में काफी अंतर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का कन्नड़ वर्जन 3 घंटे 14 मिनट 12 सेकेंड लंबा है, जबकि इंग्लिश वर्जन का रनटाइम 2 घंटे 57 मिनट है. यानी नया इंग्लिश कट ओरिजिनल कन्नड़ वर्जन से करीब 17 मिनट छोटा है. मेकर्स ने इस वर्जन को थोड़ा छोटा रखा है, ताकि दर्शकों को फिल्म देखने में ज्यादा मजा आए.

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'टॉक्सिक' में नजर आ रहे ये कलाकार

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' एक साइकोलॉजिकल गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसमें यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं नजर आ रही हैं. इस फिल्म में यश डबल रोल में हैं. वो इस फिल्म के को-प्रोड्यूर भी हैं. इसकी कहानी गीतू मोहनदास और यश ने मिलकर लिखी है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने रिलीज के 9वें दिन 4.25 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 9 दिनों की कुल नेट कमाई अब 239.30 करोड़ रुपये हो गई है.

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